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Tamaulipas

Llaman a dar trato digno a personas con síndrome de Down

Las personas no requieren trato especial, sino ser atendidas con respeto e igualdad, reconociendo sus derechos a la educación, la salud y la integración social

  • 19
  • Marzo
    2026

El director del CRI Matamoros, Israel Feliciano Trejo Oviedo, destacó la importancia de brindar un trato digno y adecuado a las personas con síndrome de Down, así como garantizar su acceso a servicios de atención especializados.

Señaló que no requieren un trato especial, sino ser atendidos con respeto e igualdad, reconociendo sus derechos a la educación, la salud y la integración social, como cualquier otra persona.

En cuanto a su atención, explicó que es fundamental adaptar los métodos de enseñanza y acompañamiento a sus necesidades, ya que pueden presentar condiciones del neurodesarrollo que requieren estrategias específicas para su aprendizaje.

Finalmente, reiteró que la clave está en la empatía y en generar las condiciones necesarias para su inclusión, asegurando que reciban atención adecuada y oportunidades para desenvolverse plenamente en la sociedad.


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