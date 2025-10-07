Cerrar X
Tamaulipas

Maestra Zúñiga sigue sin regresar al aula pese a orden oficial

Ha pasado más de un mes desde el inicio del ciclo escolar y la maestra Lady Zúñiga, no ha podido ser reinstalada frente a su grupo

  • 07
  • Octubre
    2025

Ha pasado más de un mes desde el inicio del ciclo escolar y la maestra Lady Zúñiga, del jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en la colonia Pedro J. Méndez, no ha podido ser reinstalada frente a su grupo, a pesar de las resoluciones emitidas a su favor por las autoridades educativas y por la Comisión de Derechos Humanos.

La situación será investigada por el área jurídica de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, luego de que se señalara un posible desacato por parte de la directora del plantel, quien no ha acatado las órdenes oficiales que instruyen la reincorporación de la docente.

De acuerdo con la información recabada, la maestra Zúñiga debía retomar sus actividades frente al grupo asignado desde el arranque del ciclo escolar, sin embargo, la directora ha mantenido su negativa, prolongando así el conflicto administrativo dentro del jardín de niños.

Hasta el momento, ninguna madre de familia ha presentado quejas o denuncias formales en contra de la docente, y tampoco se han hecho públicos los motivos que justifiquen la decisión de impedir su regreso al aula.



Mientras tanto, la maestra continúa cumpliendo con su horario laboral desde las instalaciones de la supervisión escolar, donde fue reubicada de manera temporal en espera de una resolución definitiva.

En entrevista, Lady Zúñiga señaló que las autoridades educativas ya emitieron las indicaciones necesarias para que sea reinstalada, sin embargo, la directora del plantel continúa desobedeciendo dichas órdenes.

“Ya le dieron las indicaciones a la directora Marta de la Fuente de que yo tengo que estar frente a grupo, porque no hay nada en mi contra. Hay dos o tres mamás que fueron a dar una entrevista sobre lo que había pasado en sus casos, pero no es algo que sea cierto. El maestro Rodolfo ya le dijo a la directora que no hay algo grande, que el caso se va a investigar, pero por mientras yo tengo que estar frente a grupo. Ella sigue defendiendo a esa señora; yo no sé por quién se sienta respaldada o quién la esté asesorando”, expresó la docente afectada.

Se prevé que en los próximos días las autoridades jurídicas de la Secretaría de Educación se presenten en el plantel para emitir una orden definitiva que determine la reinstalación de la maestra o, en su caso, establecer las consecuencias legales para la directora por incumplir las instrucciones oficiales.


