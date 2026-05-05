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Tamaulipas

Matamoros despide a maestra y familia fallecidos en incendio

Comunidad escolar rindió emotivo homenaje a Norma Alicia Márquez de la Cruz, recordando su legado educativo, compromiso y profunda huella humana

  • 05
  • Mayo
    2026

Entre flores blancas, globos y un profundo sentimiento de tristeza, la comunidad educativa de la Escuela General Lázaro Cárdenas del Río rindió un homenaje de cuerpo presente a la maestra Norma Alicia Márquez de la Cruz y a su familia, quienes fallecieron en el incendio ocurrido la madrugada del domingo en la colonia Praderas.

Alumnos, padres de familia y docentes se congregaron frente al plantel para darle el último adiós a quien fuera una figura clave dentro de la institución, recordada no solo por su labor educativa, sino por su calidad humana.

Durante la ceremonia, directivos del plantel compartieron un mensaje lleno de emotividad, destacando la trayectoria y compromiso de la docente.

“Despedimos a una amiga, despedimos a una compañera, porque Norma Alicia Márquez de la Cruz fue amiga, fue compañera, fue madre, fue abuelita, pero también reconocemos su trabajo. Una maestra formada en valores, comprometida, que desempeñó la docencia y la subdirección con excelencia y responsabilidad”, expresaron.

También recordaron su dedicación hasta el último momento, al relatar que horas antes de la tragedia, la maestra aún se encontraba organizando actividades escolares con motivo del Día de las Madres.

“En los últimos minutos de actividad del día me envió un mensaje: ‘Maestro, ya está preparado el ensayo para el día martes’, reflejando el gran sentido de responsabilidad que siempre la caracterizó”, añadieron.

En presencia de su hijo, la comunidad educativa le dedicó un último mensaje: “No le decimos adiós, le decimos hasta luego”, al tiempo que pidieron elevar oraciones por ella, su esposo Juan Manuel, su hija Cecilia, su nieta y su yerno.

El homenaje concluyó con un llamado a guardar un momento de respeto y solemnidad, en honor a las cinco vidas que dejaron una profunda huella en Matamoros.

La tragedia ha conmocionado a toda la ciudad, que hoy se une en duelo para recordar a una maestra ejemplar y a su familia, cuya memoria permanecerá viva en quienes los conocieron.


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