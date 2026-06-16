Espera Triatlón Tamaulipas Ichich Tenek a más de mil atletas

La zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira se prepara para recibir la cuarta edición del Triatlón Tamaulipas Ichich Tenek 2026, evento que se realizará el próximo 11 de julio y que espera la participación de más de mil 150 atletas nacionales e internacionales, consolidándose como una de las competencias de turismo deportivo más importantes del noreste del país.



Durante la presentación oficial, el director general de Desarrollo y Promoción Turística en Tamaulipas, Edwin Alexis Marañón López, destacó que el triatlón ha evolucionado de ser una novedad a convertirse en una cita obligada dentro del calendario nacional de este deporte.



Señaló que la competencia genera beneficios económicos para toda la región, al incrementar la ocupación hotelera en Tampico y Ciudad Madero, así como la demanda de servicios turísticos, restauranteros, de transporte y comercio en Altamira.



Dijo que el Gobierno del Estado impulsa este tipo de eventos para fortalecer la convivencia familiar, la activación física y la promoción de los atractivos turísticos tamaulipecos.



Por su parte, el director del Triatlón Tamaulipas Ichich Tenek, Mauricio Álvarez, informó que esta será la sexta fecha del Circuito Nacional de Triatlón y contará con competidores de entre 16 y más de 70 años de edad en las categorías Sprint y Olímpico.



La modalidad Sprint comprende 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera, mientras que la Olímpica contempla mil 500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera pedestre.



Las actividades iniciarán el 10 de julio con la entrega de kits en Expo Tampico y la competencia arrancará a las 6:00 de la mañana del 11 de julio en Playa Miramar.



El recorrido abarcará los tres municipios de la zona sur; la prueba de natación se desarrollará frente a Plaza Gobernadores en Playa Miramar; posteriormente los atletas recorrerán en bicicleta el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio hasta Altamira, con retorno en la zona de la Virgen, para finalmente completar la carrera pedestre sobre el bulevar costero y la escollera de Miramar, uno de los tramos más atractivos para competidores y espectadores. Adicionalmente, se realizará una carrera recreativa de cinco kilómetros, con un cupo de 300 participantes, abierta al público en general.



Ya se llevan a cabo reuniones de coordinación con dependencias de seguridad, tránsito, protección civil y autoridades de los tres municipios para garantizar la integridad de atletas y asistentes.



Con una expectativa superior a los mil participantes y miles de acompañantes, el Triatlón Tamaulipas Ichich Tenek 2026 busca superar los resultados de ediciones anteriores y reafirmar a la zona sur de Tamaulipas como un referente nacional para la realización de eventos deportivos de gran escala.

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