Merari Moya rompe el silencio tras ser localizada con vida

La joven aseguró que durante el tiempo que permaneció sin contacto con sus seres queridos se aferró a su fe para mantener la esperanza de regresar con vida

La joven originaria de Ciudad Victoria, Zayda Merari Moya Pesina habló públicamente por primera vez después de ser localizada con vida y aseguró que su ausencia no fue voluntaria, sino que estuvo relacionada con una privación ilegal de la libertad.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la joven expuso parte de lo ocurrido desde la noche del 10 de julio, cuando salió de su centro de trabajo y posteriormente perdió todo contacto con sus familiares.

Niega haberse ausentado por voluntad propia

Merari aclaró que las versiones difundidas durante los días de búsqueda, en las que se sugería que pudo haberse alejado por decisión propia, no correspondían con lo sucedido.

De acuerdo con su testimonio, aquella noche salió de su trabajo con la intención de comprar alimentos y regresar a casa con sus hermanos. Sin embargo, durante ese trayecto ocurrieron los hechos que derivaron en su desaparición.

La joven afirmó haber sido víctima de una privación ilegal de la libertad, aunque no ofreció mayores detalles sobre las personas involucradas, el sitio donde permaneció o las circunstancias específicas del caso.

Recuperó su libertad durante la madrugada

En su mensaje, señaló que recuperó la libertad durante la madrugada del 15 de julio y que posteriormente pudo reencontrarse con su familia, tras varios días de incertidumbre y una intensa movilización para localizarla.

La joven aseguró que durante el tiempo que permaneció sin contacto con sus seres queridos se aferró a su fe para mantener la esperanza de regresar con vida.

"Hoy solo quiero abrazar a mis hermanos, agradecerle a Dios esta segunda oportunidad y pedirles a todos que se cuiden mucho", escribió en sus redes sociales al compartir su primer mensaje público tras ser localizada.

Merari también expresó su agradecimiento a todas las personas que participaron en su búsqueda, difundieron su ficha y mantuvieron cadenas de oración durante los días en que permaneció desaparecida.

"Gracias infinitas a todos los que oraron, compartieron mi fotografía, preguntaron por mí y nunca dejaron de tener esperanza. Gracias por ayudarme a volver a casa", publicó.

Señala falta de respaldo de su centro laboral

La joven también dio a conocer que no recibió el apoyo que esperaba por parte de la empresa en la que trabajaba, aunque indicó que este asunto será atendido posteriormente mediante las vías correspondientes.

Por ahora, explicó, su prioridad será concentrarse en su recuperación física y emocional, así como permanecer cerca de su familia después de los momentos que enfrentó.

Tras su experiencia, Merari pidió a la ciudadanía reforzar las medidas de prevención durante sus traslados, especialmente al salir de centros de trabajo, escuelas o lugares frecuentados de manera cotidiana.

Entre sus recomendaciones se encuentran informar a familiares o personas de confianza sobre cada recorrido, compartir la ubicación en tiempo real y mantener comunicación constante hasta llegar al destino.

La desaparición de Merari generó una amplia movilización en Ciudad Victoria, donde familiares, autoridades y ciudadanos participaron en la difusión de información y mantuvieron activa la búsqueda hasta que se confirmó que había sido localizada con vida.

Su declaración aporta nuevos elementos sobre el caso; sin embargo, corresponderá a las autoridades establecer mediante la investigación las circunstancias de su desaparición y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos denunciados.