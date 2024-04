Morena considera nuevo candidato a la alcaldía de Reynosa

Ante las distintas versiones y dichos de lo que hoy se vive con la candidatura a la alcaldía de Reynosa, y tomando en cuenta la situación jurídica que enfrenta el actual abanderado a la alcaldía de esta localidad fronteriza, Carlos Peña Ortiz, la dirigencia estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) cerró filas para adelantarse a los tiempos electorales y estar en condiciones de nombrar a una nueva candidata o candidato a este puesto de elección popular, señaló Yuriria Iturbe Vázquez.

La dirigente del partido en Tamaulipas, dijo que la situación legal del ciudadano reynosense pone en riesgo la voluntad popular, ya que existe la posibilidad de quedarse sin candidato a mitad de campaña, lo que significaría darle ventaja a la oposición a tan solo doce días de que inicien las actividades de proselitismo.

“Tenemos la obligación de darle certeza al pueblo al proponer un candidato o candidata que esté en condiciones legales de enfrentar esta importante contienda electoral, porque no podemos darle la más mínima oportunidad a la oposición para que tome ventaja de esta situación”, dijo la líder morenista.

Como es del dominio público, un particular presentó demanda penal en contra del ciudadano Carlos Peña Ortiz por el supuesto uso de recursos de procedencia ilícita en la compra de una propiedad, lo que ocasionó que desde el pasado 2020, exista un proceso legal en su contra por estos supuestos delitos, mismos que no se le han comprobado debido a que el mencionado ha sido omiso y en donde ha tramitado hasta 24 amparos para no presentarse ante el juez que lo requiere.

Durante la conferencia de prensa, en donde estuvo acompañada de los diputados locales Armando Zertuche Zuani, Magaly Deandar Robinson, Humberto Prieto y Marco Gallegos, mismos que también participaron en la encuesta para obtener la candidatura a la alcaldía de Reynosa, Iturbe Vázquez dejó en claro que:

“Ni Morena ni el gobierno humanista del estado emanado de nuestro movimiento persiguen o reprimen, pero tampoco solapan a nadie, cada uno es de responsable de sus actos, porque ser ciudadano no solo significa habitar en una comunidad, también significa someterse a los layes”, señaló.

Por su parte, el diputado con licencia Humberto Prieto Herrera, consideró que por la situación legal que enfrenta el ciudadano Carlos Peña Ortiz, sería conveniente se apegue a la madurez política y deje pasar esta elección, permitiendo que el partido elija a otro candidato debido a que el tiempo apremia.

El también diputado con licencia Armando Zertuche Zuani, expresó que: “Carlos Peña Ortiz es muy joven, puede tener una larga carrera en el partido que quiera, porque ya estuvo en Acción Nacional, ahora está participando en MORENA, y por lo que veo está trabajando muy fuerte para el Partido Verde, que es nuestro aliado en este momento, y lo ideal sería que privilegiara el interés colectivo, sobre el personal y que pudiera recapacitar sobre el daño que le está haciendo a un partido que le ha tenido la confianza de haberle prestado sus siglas”, concluyó.

