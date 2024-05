Se manifiestan camioneros por cierre de pedrera en Victoria

Al menos 50 propietarios de camiones repartidores de material triturado, se manifestaron frente a las oficinas de la fiscalía general de la república (FGR), debido a los sellos de clausura colocados a la empresa “Agro pedregal”, ubicada en el ejido La Libertad de Ciudad Victoria.

Carlos Chavira, propietario de varios camiones de volteo, dio que es lamentable la actuación de la dependencia federal, debido a que no respetaron sus derechos, incluso mantuvieron retenidas 15 unidades que se encontraban cargando material al interior de la empresa, aseguraron que son de su propiedad y no de la empresa.

“Lo que estamos pidiendo es que si existe algún delito por parte de la empresa, que lo hagan saber, nosotros desconocemos las circunstancias, no nos avisaron de nada y están afectando a más de 250 familias que viven de nuestro trabajo, simplemente no hay carga y no hay venta de materiales, esta es nuestra fuente de trabajo y está clausurada”, señaló.

La empresa “Agro pedregal” cumple once días clausurada por la Fiscalía, sin que hasta el momento se den a conocer los motivos que obligaron al cierre.

Este banco de materiales es el único donde cargan al menos 50 camioneros particulares de la localidad, de ahí la manifestación de manera pacífica, que con pancartas en mano solicitaron respeto a su trabajo, además acusaron al Ministerio Público Federal Marco Antonio Pérez Tovar, de incurrir en abuso de autoridad.

Los camiones, tráileres y máquinas retroexcavadoras, fueron estacionadas frentes al edificio de la fiscalía general de la república, sobre el carril derecho del eje vial de norte a sur, y en el camellón central entre el Libramiento Naciones Unidas con eje vial.

Comentarios