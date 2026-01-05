Podcast
Tamaulipas

Mueren 35 en tres días por accidentes viales

En solo tres días del año se registraron accidentes fatales en carreteras federales, principalmente en la Victoria–Zaragoza, con múltiples choques e incendios

  • 05
  • Enero
    2026

Al menos 35 personas han perdido la vida en accidentes carreteros y de vialidad en Tamaulipas durante los primeros tres días de 2026, una cifra que ha encendido las alertas por la gravedad y recurrencia de estos siniestros, principalmente en carreteras federales.

Uno de los accidentes más recientes y graves se registró en el kilómetro 36 de la carretera Victoria–Zaragoza, a la altura del ejido Las Tortugas, donde cuatro personas fallecieron tras un choque en el que participaron una pipa que transportaba material peligroso, un tráiler de doble remolque y un automóvil compacto, este último incendiado tras el impacto.

El percance fue reportado al número de emergencias 911, arribando como primeros respondientes elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área y cerraron la circulación debido a que las unidades siniestradas quedaron sobre la carpeta asfáltica.

Horas antes, la misma carretera Victoria–Zaragoza volvió a teñirse de sangre con otro accidente registrado en el kilómetro 7+400, en el tramo correspondiente al municipio de Llera, donde un tráiler impactó de frente a una camioneta, presuntamente tras invadir el carril contrario. El saldo fue de tres personas sin vida y tres lesionados de gravedad, entre ellos una menor de 14 años. Tras el impacto, la camioneta salió de la vía y se incendió por completo.

Ese mismo sábado, por segunda ocasión en el día, se reportó otro choque fatal en la carretera Victoria–Zaragoza, ahora en el kilómetro 30, con dirección de Tampico a Ciudad Victoria. El accidente dejó cinco personas muertas, de las cuales tres serían menores de edad, luego de que la fuerza del impacto proyectara a las víctimas varios metros fuera del vehículo. Una menor más fue trasladada de urgencia a un hospital de Ciudad Victoria debido a la gravedad de sus lesiones. El siniestro provocó el desvío de decenas de vehículos y unidades de carga pesada.


