Preocupa salud emocional de adolescentes en Reynosa

La salud emocional de los jóvenes en Reynosa se ha convertido en un tema de preocupación para diversos sectores de la sociedad, debido al incremento de reportes de presuntas desapariciones de adolescentes que, en muchos casos, terminan relacionados con conflictos familiares o decisiones impulsivas.

Edith González, integrante del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, explicó que cuando reciben reportes sobre menores no localizados, una de las primeras líneas de investigación se centra en el entorno familiar.

“Cuando nos informan de un menor desaparecido, lo primero que preguntamos a los padres es si existe algún tipo de maltrato o si hubo algún disgusto o pelea. Casi por lo regular vienen de una discusión familiar, porque les quitaron el celular, no los dejaron salir o por alguna represión mínima. El adolescente se siente atacado y toma la decisión de salir de su domicilio”, comentó.

La activista señaló que estas situaciones suelen generar una fuerte alarma entre la población, ya que inicialmente se teme que los jóvenes hayan sido víctimas de algún delito. Sin embargo, indicó que en numerosos casos se descubre que se ausentaron por conflictos familiares, retos virales o por llamar la atención.

Ante este panorama, González consideró que debe existir una mayor intervención de las autoridades para analizar el entorno de los menores involucrados y determinar si existe alguna situación de riesgo dentro de sus hogares.

“Claro que sí debe haber una investigación, porque el DIF tiene que revisar el estado psicológico de estos jóvenes, determinar por qué están actuando de esa manera y verificar si existe algún descuido por parte de los padres”, expresó.

Señalan falta de apoyo psicológico en escuelas

La integrante del colectivo agregó que esta problemática también está relacionada con la falta de herramientas de apoyo dentro del sistema educativo, donde en algunos planteles ya no existe la figura del psicólogo escolar ni áreas de orientación educativa.

Asimismo, lamentó que algunas asignaturas enfocadas en la formación de valores hayan desaparecido con el paso del tiempo, situación que, dijo, limita la orientación de los estudiantes en temas de convivencia y respeto.

“Por ejemplo, la materia de Cívica y Ética, que era fundamental para enseñar valores y respeto, desapareció. Además, muchos padres les han quitado autoridad a los maestros; ya no pueden llamarles la atención a los adolescentes porque de inmediato enfrentan reclamos de los propios padres”, manifestó.

Advirtió que la combinación de problemas emocionales, conflictos familiares y la falta de acompañamiento tanto en el hogar como en las escuelas ha contribuido a que cada vez más adolescentes tomen decisiones impulsivas que terminan movilizando a colectivos, autoridades y ciudadanos en su búsqueda.

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