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Cardi B preocupa a fans al usar tanque de oxígeno tras concierto

Un video mostró a Cardi B usando oxígeno tras un show en Denver. La artista explicó que se debió a la altitud de la ciudad y no a un problema de salud

  • 13
  • Marzo
    2026

La cantante Cardi B generó preocupación entre sus seguidores luego de que se difundiera un video en redes sociales en el que aparece utilizando un tanque de oxígeno tras finalizar uno de sus conciertos en Denver, Estados Unidos.

El momento fue captado detrás del escenario después de su presentación, en la que la intérprete ofreció un show lleno de baile y coreografías. Las imágenes rápidamente se volvieron virales, provocando que fans comenzaran a preguntarse si la artista había sufrido algún problema de salud.

Sin embargo, el uso del oxígeno estaría relacionado con la altitud de Denver, conocida como la “Mile High City”, ya que la ciudad se encuentra a más de 5 mil pies sobre el nivel del mar, lo que puede provocar dificultad para respirar, especialmente durante actividades físicas intensas como cantar y bailar en un concierto.

La propia artista tomó el momento con humor y explicó que el aire de la ciudad es diferente a lo que está acostumbrada, por lo que necesitó recuperarse brevemente tras el show, tranquilizando así a sus seguidores.  


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