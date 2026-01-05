Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Caceria_de_delfines_en_Playa_Bagdad_preocupa_a_organizaciones_c30dcc8fee
Tamaulipas

Cacería de delfines en Playa Bagdad preocupa a organizaciones

Se presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General, con el objetivo de que se abra una investigación para sancionar a los responsables

  • 05
  • Enero
    2026

Un nuevo hallazgo de un delfín sin vida fue reportado este día frente a la zona de pescadores del sector sur de Playa Bagdad, encendiendo nuevamente la alerta por la posible cacería ilegal de esta especie en la región.

De acuerdo con Conibio Global, en las últimas dos semanas se han localizado múltiples delfines muertos en esta playa, varios de ellos con claras evidencias de mutilación, lo que apunta a una matanza intencional.

Cacería de delfines en Playa Bagdad preocupa a organizaciones.jpg

La organización ambientalista señala que estos actos estarían relacionados, presuntamente, con el uso de carne de delfín como carnada para la pesca de tiburón.

La situación ha generado preocupación por el grave impacto ambiental que representa la muerte sistemática de estos mamíferos marinos. Sin embargo, Conibio Global lamentó la falta de respuesta y apoyo por parte de las autoridades federales para investigar los hechos. 

Incluso denunciaron que personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) pasó junto a uno de los ejemplares sin realizar ningún tipo de aseguramiento, toma de evidencia, registro de información o reporte oficial.

Cacería de delfines en Playa Bagdad preocupa a organizaciones.jpg

Presentarán denuncia fomal ante autoridades

Ante la omisión institucional y la gravedad del caso, la organización informó que este día se presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General, con el objetivo de que se abra una investigación y se sancione a los responsables conforme a la ley.

Advirtieron que, de no frenarse esta práctica ilegal, la población de delfines en la región podría enfrentar un riesgo serio, afectando el equilibrio del ecosistema marino y la biodiversidad del litoral tamaulipeco.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_06_at_3_03_37_PM_252f910f5a
Américo Villarreal exhorta a redoblar el trabajo en 2026
Whats_App_Image_2026_01_06_at_2_39_46_PM_309c553395
Tamaulipas beneficia a 33,000 menores con programas de protección
Whats_App_Image_2026_01_06_at_2_35_41_PM_24f236170a
Informan que carretera Mante-Tula será terminada en unas semanas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_06_at_3_03_37_PM_252f910f5a
Américo Villarreal exhorta a redoblar el trabajo en 2026
Whats_App_Image_2026_01_06_at_2_39_46_PM_309c553395
Tamaulipas beneficia a 33,000 menores con programas de protección
amacc_venezuela_sheinbaum_invasion_eua_571b963135
Rechaza AMACC invasión de EUA en Venezuela y respalda a Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×