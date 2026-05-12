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Tamaulipas

Ven como prioridad concluir puente del poblado Magueyes

La obra, que se encuentra en el carretera Victoria-Monterrey, cuenta con una inversión que ronda entre los 120 a 150 millones de pesos

  • 12
  • Mayo
    2026

Luego de que por más de una década quedaron inconclusos los trabajos del puente ubicado en el poblado Magueyes del municipio de Mainero, en este año podría ser una realidad con la gestión del gobernador Américo Villarreal Anaya ante la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). 

El año pasado se logró concluir el puente Roto o “puente de la muerte”, como se le llamaba a la infraestructura también inconclusa por más de 20 años, el cual se localiza en Altamira, al ser gestionado por el ejecutivo estatal ante la dependencia federal. 

Con una inversión que ronda entre los 120 a 150 millones de pesos, la obra que se encuentra en el carretera Victoria-Monterrey es una de las propuestas del ejercicio fiscal 2026 que el gobierno federal autorizó para Tamaulipas, según el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya. 

Cepeda Anaya reiteró que el compromiso de la dependencia federal es concluir su construcción mediante el uso de economías presupuestales del ejercicio fiscal 2026. 

“Es una obra que quedó inconclusa hace varios años y representa un riesgo para quienes transitan por esa carretera; concluirla es una prioridad”, afirmó. 

El Gobierno de Tamaulipas trabaja en paralelo en la adquisición del derecho de vía pendiente y en la actualización de los Estudios de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la SEMARNAT, para asegurar que la obra cumpla con todos los estándares técnicos y ambientales requeridos.

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