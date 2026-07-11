Puente McAllen-Hidalgo cumple 100 años de unión binacional

El mayor de McAllen, Javier Villalobos, destacó que el puente representa un símbolo de integración para toda la región fronteriza

Autoridades de México y Estados Unidos conmemoraron el centenario del Puente Internacional McAllen-Hidalgo, al reunirse líderes comunitarios, funcionarios y representantes de ambos países para celebrar un siglo de conexión, comercio y cooperación en uno de los cruces fronterizos más importantes del Valle del Río Grande.

Destacan un siglo de comercio y cooperación binacional

Durante la ceremonia se destacó el papel que ha desempeñado esta infraestructura para fortalecer el desarrollo económico regional, impulsar el comercio internacional, fomentar el turismo y consolidar el intercambio cultural entre ambas naciones.

El mayor de McAllen, Javier Villalobos, destacó que el puente representa un símbolo de integración para toda la región fronteriza y reconoció la importancia que México tiene para el desarrollo económico y social del sur de Texas.

"100 años de tener el puente McAllen-Hidalgo es una celebración que estamos festejando no solamente para McAllen e Hidalgo, sino para todo el Valle del Río Grande, porque sabemos la importancia de México para nosotros, el comercio, las familias, la cultura y el turismo. Queremos que todos los puentes lleguen a 100 años y muchos más", expresó.

Resaltan el vínculo entre Reynosa y el Valle de Texas

Por su parte, el presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, subrayó que el Puente Internacional McAllen-Hidalgo ha sido un vínculo fundamental para mantener unidas a las familias y fortalecer la relación entre las ciudades hermanas de ambos lados de la frontera.

"El puente de McAllen-Hidalgo es el que utilizan las familias de Reynosa y las familias del Valle de Texas; es el que nos mantiene unidos y nos ayuda a hacer frente a las políticas públicas. A través de los puentes y de la buena relación entre ciudades hermanas como McAllen, Hidalgo y Reynosa podemos seguir creciendo y atrayendo inversión a los dos lados de la frontera", señaló.

Desde su inauguración en 1926, el puente ha facilitado el reencuentro de familias, el intercambio comercial y el desarrollo de negocios entre México y Estados Unidos. En el marco de la conmemoración, Villalobos reiteró que la prioridad para la región debe ser fortalecer la infraestructura fronteriza.

"Lo que necesitamos siempre son puentes. Para nosotros el comercio es muy importante; los muros corresponden a otros temas. Lo importante es el comercio, la familia, la cultura y el turismo. Los puentes nos han servido bien y, si podemos hacer más, los hacemos", afirmó.

Plantean retos para el desarrollo de la región fronteriza

A cien años de su apertura, el Puente Internacional McAllen-Hidalgo continúa siendo un referente de cooperación binacional. Durante el evento también se abordaron los principales retos que enfrenta la región para mantener su desarrollo.

Peña Ortiz señaló que entre los desafíos más importantes se encuentran garantizar el abastecimiento de agua y fortalecer la infraestructura energética para atender el crecimiento económico de ambos lados de la frontera.