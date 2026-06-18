Puerto Norte, infraestructura que supera los 190 mdp

Con la barda perimetral, plataforma de acceso a las escolleras, instalación del portón, tanque de almacenamiento de agua y la rehabilitación de oficinas

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, se refirió al mejoramiento de la infraestructura con la construcción del Puerto Norte de Matamoros, Tamaulipas, estrategia que se consolida como plataforma logística nacional del Golfo de México al invertir más de 190 millones de pesos para el desarrollo portuario.

“Con los trabajos que se están llevando a cabo en el Puerto Norte, este lugar comienza a consolidarse como una nueva puerta para fortalecer el comercio, la industria y la competitividad de la entidad”, puntualizó el secretario estatal.

Destacó la construcción de la barda perimetral, la plataforma de camino de acceso a las escolleras, la instalación del portón, el tanque de almacenamiento de agua y la rehabilitación de oficinas, del campamento y camino paralelo a la playa.