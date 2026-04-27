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Nacional

Marina asegura casi una tonelada de cocaína en el Pacífico

Seis extranjeros fueron detenidos tras un operativo a 120 km de Puerto Chiapas; el decomiso supera los 349 millones de pesos

  • 27
  • Abril
    2026

Las autoridades mexicanas interceptaron una embarcación con cerca de una tonelada de cocaína en aguas del Pacífico, como parte de un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, informó el Gabinete de Seguridad.

La acción se llevó a cabo a aproximadamente 120 kilómetros al noroeste de Puerto Chiapas, donde elementos navales detectaron una lancha con tres motores fuera de borda que realizaba maniobras inusuales para la navegación civil.

Despliegue marítimo y aseguramiento

Tras la detección, la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, desplegó unidades de superficie y aeronavales para interceptar la embarcación y verificar su situación.

Durante la inspección, los efectivos localizaron 18 bultos que contenían cocaína, con un peso estimado de 904 kilogramos.

En el operativo fueron detenidos seis tripulantes de nacionalidad extranjera, cuyos países de origen no fueron detallados. Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el aseguramiento representa una afectación económica superior a los 349 millones de pesos, además de impedir que miles de dosis de droga lleguen al mercado.

En estas acciones también participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, como parte de la estrategia conjunta contra el crimen organizado.

Refuerzan vigilancia en rutas marítimas

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos forman parte de los esfuerzos para frenar el tráfico de drogas por rutas marítimas, utilizadas por grupos criminales para trasladar estupefacientes hacia mercados internacionales, principalmente Estados Unidos.

Según cifras oficiales, desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, la Marina ha decomisado más de 62 toneladas de cocaína en alta mar.

El aseguramiento reciente refuerza la estrategia de vigilancia en el Pacífico mexicano, una de las principales rutas empleadas por el narcotráfico para el trasiego de drogas a gran escala.


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