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Tamaulipas

Coparmex impulsa Puerto Norte como eje económico

Coparmex trabaja en la organización de un evento próximamente, con el objetivo de invitar tanto a empresas locales como de otras regiones

  • 22
  • Abril
    2026

La presidenta de Coparmex Delegación Matamoros, María Dolores Ramírez, hizo un llamado a impulsar y promover el Puerto Norte como un eje estratégico para el crecimiento económico del municipio.

Destacan ventajas logísticas del puerto

Destacó que Coparmex agrupa a empresas de diversos giros, muchas de las cuales requieren trasladar mercancías a nivel nacional e internacional, por lo que consideró fundamental aprovechar la infraestructura portuaria existente.

“Tenemos un puerto que debemos usar, promover e impulsar como un polo de desarrollo”, expresó, al señalar que este ofrece ventajas importantes como menores costos y facilidades logísticas, lo que lo convierte en una opción competitiva para el traslado de productos.

Ramírez explicó que actualmente no se cuenta con una cifra exacta de empresas que podrían hacer uso del puerto, ya que primero se busca identificar las necesidades específicas de cada una. Sin embargo, reconoció que principalmente serían empresas de mayor tamaño, incluso algunas que no están ubicadas en Matamoros, las que podrían beneficiarse de este proyecto.

En ese sentido, adelantó que Coparmex trabaja en la organización de un evento próximamente, con el objetivo de invitar tanto a empresas locales como de otras regiones a conocer las ventajas del Puerto Norte y fomentar su utilización.

Impacto en empleo y economía local

Finalmente, subrayó que el impulso a este proyecto no solo beneficiaría al sector empresarial, sino que representaría un aliciente importante para toda la comunidad, al generar empleo y fortalecer la economía del municipio.


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