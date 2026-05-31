Inversión en Puerto de Altamira atrae capital extranjero

La llegada de inversiones multimillonarias procedentes de Europa y Canadá comienza a consolidar a Altamira como uno de los nuevos polos internacionales de negocios en México, por el creciente interés extranjero en aprovechar su infraestructura portuaria y logística.

Felipe Pearl Zorrilla, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, aseguró que la promoción industrial realizada por México ante mercados europeos ha generado un marcado interés de inversionistas internacionales, quienes observan al sur de Tamaulipas como un punto estratégico para instalar nuevos proyectos.

Destacan llegada de capitales europeos y canadienses

Explicó que una de las señales más claras de esta tendencia es la llegada de importantes capitales extranjeros, destacando la inversión anunciada por una de las principales navieras del mundo de origen suizo-italiano, así como la expansión de uno de los grupos logísticos más importantes de Canadá.

"Son señales muy positivas porque demuestran que inversionistas extranjeros están apostando por Altamira y visualizan un enorme potencial de crecimiento", expresó.

Detalló que solamente estas inversiones representan miles de millones de pesos destinados al desarrollo de infraestructura portuaria y logística, recursos que ya se encuentran comprometidos mediante acuerdos privados y procesos regulatorios en marcha.

Infraestructura fortalece competitividad regional

El empresario destacó que la combinación entre infraestructura portuaria, disponibilidad territorial, ubicación geográfica, conectividad comercial y nuevos proyectos estratégicos coloca a Altamira en condiciones favorables para competir por inversiones provenientes no solamente de Europa y Canadá, sino también de Asia y Estados Unidos.

Añadió que proyectos complementarios relacionados con disponibilidad hídrica, tratamiento de agua y expansión industrial fortalecen todavía más la competitividad regional.

Pearl Zorrilla consideró que el reto ahora será mantener la promoción internacional y construir condiciones que permitan capitalizar el interés extranjero, pues aseguró que el sur de Tamaulipas atraviesa uno de los momentos más importantes de atracción de inversiones de las últimas décadas.

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