Ramón Ayala rompe silencio por demanda contra su hijo

El legendario acordeonista del regional mexicano, Ramón Ayala, reaccionó públicamente a la demanda civil presentada en Estados Unidos contra su hijo Ramón Ayala Jr., quien enfrenta señalamientos por presunto abuso sexual y conducta indebida en el ámbito laboral.

En un comunicado difundido a medios y seguidores, el músico sostuvo que la información divulgada ha impactado de manera directa a su familia, a su agrupación y a una trayectoria que supera seis décadas.

Pide respeto y evita declaraciones

El intérprete explicó que, por recomendaciones legales, no puede ofrecer detalles ni conceder entrevistas mientras el proceso sigue su curso.

“Por cuestiones legales en este momento no puedo ni debo dar entrevistas; nuestro equipo de abogados está trabajando para esclarecer los hechos”, señaló en el documento.

Ayala también agradeció el respaldo de sus seguidores y advirtió que, en su opinión, algunas versiones buscan afectar su reputación con acusaciones que considera sin sustento.

En el mensaje, el músico defendió su carrera y subrayó que su historia se ha construido con trabajo y esfuerzo.

“Ayer los medios informaron, como es su trabajo; noticias que lastiman profundamente a mi agrupación, a mis fans y a mi familia”, expresó, al insistir en que confía en que la situación se aclarará conforme avance el proceso legal.

¿Qué dice la demanda?

La polémica surgió tras la presentación de una demanda civil en Texas contra Ramón Ayala Jr., en la que un fotógrafo, identificado como “John Doe”, lo acusa de agresión sexual, acoso laboral y de generar un ambiente hostil durante giras.

El demandante solicita una indemnización de $25 millones de dólares y describe presuntas conductas como tocamientos no consentidos, exposición sexual y abuso de poder.

El documento menciona también al propio artista, a su agrupación y a su empresa, aunque únicamente por presunta negligencia al señalar que habrían tenido conocimiento de los hechos y no actuaron.

Hasta ahora no existe resolución judicial. El caso permanece en tribunales y será la autoridad correspondiente la que determine responsabilidades.

Mientras tanto, Ayala reiteró su confianza en el proceso y cerró su mensaje agradeciendo el apoyo del público, al insistir en que espera que se esclarezca la verdad.

