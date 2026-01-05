Podcast
De la Fuente critica ineficiencia a ONU; llama a ajustar política

Juan Ramón de la Fuente denunció la ineficiencia de la ONU ante conflictos armados y llamó a embajadores a ajustar la política exterior mexicana

Frente a representantes diplomáticos de México en el mundo, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, denunció la “ineficiencia” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para contener los conflictos armados y las intervenciones militares que marcan uno de los periodos más complejos del escenario internacional reciente.

El canciller reapareció este lunes tras una licencia médica de más de un mes, al encabezar la inauguración de la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026.

Crítica al orden internacional y a la ONU

De la Fuente señaló que las intervenciones militares en Venezuela, así como los conflictos en Gaza, Ucrania y Sudán, han erosionado el orden jurídico internacional y normalizado el uso de la fuerza, poniendo en riesgo la paz y la seguridad global.

“La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral, pero infortunadamente hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías”, afirmó, al tiempo que llamó al Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad.

El titular de la SRE instó a embajadores y cónsules a ajustar la política exterior mexicana para responder a un mundo multipolar, bajo una visión “audaz y cautelosa”, que refuerce el respeto irrestricto a la soberanía nacional y anticipe nuevas demandas internacionales.

También lamentó la falta de un frente común en la comunidad internacional, lo que, dijo, proyecta más desconfianza que solidaridad y favorece el surgimiento de narrativas aislacionistas y movimientos ultraconservadores.

Defensa de principios y región de paz

De la Fuente reiteró que México continuará defendiendo el derecho internacional y los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias y protección de los derechos humanos.

“América Latina y el Caribe es una zona de paz que debemos preservar”, subrayó.

El canciller destacó que la protección de los mexicanos en el exterior es la máxima prioridad de la política exterior, con el fortalecimiento de la red consular, la modernización de trámites y la atención a connacionales en zonas de conflicto.

Asimismo, resaltó los avances del proceso de transformación nacional bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, mencionando logros en justicia social, reducción de la pobreza, generación de empleo y estabilidad macroeconómica.

De la Fuente concluyó con un llamado a la unidad y al compromiso profesional del servicio exterior, para consolidar una diplomacia fuerte, moderna y al servicio de un México más soberano, justo y solidario.


