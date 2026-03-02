Recaudan $400,000 pesos para Bomberos de Matamoros

Tras la cena de gala de las Fiestas Mexicanas encabezada por el alcalde Alberto Granados, el Gobierno de Matamoros informó que se recaudaron alrededor de $400,000 pesos, dinero que se destinará directamente a reforzar al Heroico Cuerpo de Bomberos de Matamoros.

El recurso se usará principalmente para comprar nuevos uniformes y avanzar en la adquisición de una unidad operativa, con la meta de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Además, el presidente municipal recordó que en diciembre ya se había invertido en equipo táctico y de protección para los elementos, cuyo proceso de compra y entrega se realiza por etapas de 30, 60 y hasta 90 días, debido a los tiempos de adquisición del equipamiento especializado.

También se trabaja con empresas locales para que parte de sus pagos de derechos se traduzcan en apoyos en especie para los bomberos. Con estas acciones y lo recaudado en la gala, el municipio busca concretar la compra de un camión de bomberos que fortalezca la atención a la ciudadanía.

