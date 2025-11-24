Registra Tampico canasta básica con precio accesible: Profeco

En la conferencia matutina de este lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó el reporte semanal del programa Quién es Quién en los Precios de Productos de Primera Necesidad, donde Tampico, Tamaulipas, destacó por mantener costos competitivos en la canasta de 24 productos alimentarios.

El titular de la Profeco, Iván Escalante, explicó que uno de los establecimientos de esta región registró un precio cercano a los $790 por canasta, ubicado entre los más bajos del país y muy por debajo de la meta nacional de $910 establecida por el Paquete Contra la Inflación y la Carestía.

Escalante señaló que Tampico mantiene una tendencia estable pese a la inflación de alimentos, lo que representa un alivio para las familias que buscan opciones de compra más económicas.

Variaciones locales, pero dentro del rango aceptable

Aunque otro establecimiento de la misma zona presentó precios superiores, cercanos a los $890, el funcionario subrayó que la región sigue clasificando dentro de un rango considerado “responsable” en materia de precios de artículos esenciales.

Morelia presenta el precio más bajo a nivel nacional

A nivel nacional, el monitoreo reveló que la canasta más barata de la semana se registró en un establecimiento de Morelia, con un precio de $736.20.

Este monto se ubicó $173 por debajo de la meta nacional, consolidándose como la opción más económica del país.

Culiacán registra la canasta más cara

Por el contrario, el precio más alto se detectó en un establecimiento de Culiacán, donde la canasta alcanzó los $944.14, una diferencia de más de $207 respecto al precio más bajo registrado.

Por su parte, Profeco señaló que estas variaciones refuerzan la importancia de comparar precios y revisar semanalmente los reportes oficiales.

