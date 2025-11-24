Cerrar X
canasta_basica_tamps_30b1a7c43f
Tamaulipas

Registra Tampico canasta básica con precio accesible: Profeco

Tampico registró una de las canastas más accesibles del país según Profeco. Aunque la región presenta variaciones, se mantiene por debajo de la meta nacional

  • 24
  • Noviembre
    2025

En la conferencia matutina de este lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó el reporte semanal del programa Quién es Quién en los Precios de Productos de Primera Necesidad, donde Tampico, Tamaulipas, destacó por mantener costos competitivos en la canasta de 24 productos alimentarios.

El titular de la Profeco, Iván Escalante, explicó que uno de los establecimientos de esta región registró un precio cercano a los $790 por canasta, ubicado entre los más bajos del país y muy por debajo de la meta nacional de $910 establecida por el Paquete Contra la Inflación y la Carestía.

Escalante señaló que Tampico mantiene una tendencia estable pese a la inflación de alimentos, lo que representa un alivio para las familias que buscan opciones de compra más económicas.

canasta-basica-tampico.jpg

Variaciones locales, pero dentro del rango aceptable

Aunque otro establecimiento de la misma zona presentó precios superiores, cercanos a los $890, el funcionario subrayó que la región sigue clasificando dentro de un rango considerado “responsable” en materia de precios de artículos esenciales.

Morelia presenta el precio más bajo a nivel nacional

A nivel nacional, el monitoreo reveló que la canasta más barata de la semana se registró en un establecimiento de Morelia, con un precio de $736.20.

Este monto se ubicó $173 por debajo de la meta nacional, consolidándose como la opción más económica del país.

Culiacán registra la canasta más cara

Por el contrario, el precio más alto se detectó en un establecimiento de Culiacán, donde la canasta alcanzó los $944.14, una diferencia de más de $207 respecto al precio más bajo registrado.

canasta-mas-baja--alta.jpg

Por su parte, Profeco señaló que estas variaciones refuerzan la importancia de comparar precios y revisar semanalmente los reportes oficiales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

operativos_tiendas_chinas_reynosa_9241820890
Realizan operativos en tiendas de productos chinos en Reynosa;
protesta_productores_571b9aa44b
Colapsa la Tampico-Mante por protesta de productores
finanzas_inflacion_05bd0b8f6f
Se ubica inflación en 3.61%; influye alza en electricidad
publicidad

Últimas Noticias

guadalupe_angela_9a74e0b7b1
Buscan a menor de 15 años desaparecida en Guadalupe
tramo_2_inteserrana_c44099be69
Tramo 2 de la Interserrana podría construirse con apoyo privado
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×