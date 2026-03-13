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Escena

Premios Óscar afinan detalles rumbo a la gran gala

Como cada año, la gala promete reunir a actores, directores y productores que buscarán llevarse la codiciada estatuilla dorada

  • 13
  • Marzo
    2026

La cuenta regresiva para la ceremonia de los Premios Óscar ya comenzó y la gala se prepara con una imagen visual dominada por los tonos ocre y morado, colores que este año marcan el estilo de la ceremonia y de los espacios que rodean el evento cinematográfico.

Colores que definirán la estética del evento

Estos colores se han convertido en parte central de la estética que acompañará la entrega de los galardones, considerados los más importantes de la industria del cine y que cada año reúnen a las figuras más destacadas del séptimo arte.

La ceremonia se realizará en el Dolby Theatre

La ceremonia se llevará a cabo en el Dolby Theatre en Los Ángeles, donde se reconocerá a lo mejor del cine internacional y donde la alfombra roja volverá a ser uno de los momentos más esperados por el público y la prensa.

Una noche de glamour y cine

Como cada año, la gala promete reunir a actores, directores y productores que buscarán llevarse la codiciada estatuilla dorada, en una noche que combina glamour, cine y momentos memorables para la historia de Hollywood.


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