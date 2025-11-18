Retiran letreros colocados por estadounidenses en Playa Bagdad

La mañana del lunes, elementos de la Secretaría de Marina retiraron seis letreros que habían sido colocados de manera irregular en la Playa Bagdad, Matamoros, dentro de territorio mexicano. Los anuncios fueron instalados horas antes por un grupo de personas que cruzaron desde Estados Unidos a bordo de una lancha.

Los señalamientos advertían que la zona era “restringida” y amenazaban con posibles detenciones para quienes tomaran fotografías, grabaran videos o ingresaran al área señalada. Esta situación generó preocupación entre habitantes y visitantes, ya que los avisos aparentaban tener carácter oficial.

Testigos señalaron que los individuos no portaban uniforme ni identificación alguna que permitiera conocer si representaban a alguna empresa o dependencia gubernamental. Hasta el momento se desconoce su identidad y los motivos de la intervención.

De manera extraoficial, se ha mencionado que los hechos podrían estar relacionados con actividades de SpaceX, supuestamente para limitar la documentación realizada por organizaciones ambientalistas que monitorean los lanzamientos de la nave Starship. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridades mexicanas ni estadounidenses.

Por ahora, corporaciones de seguridad mexicanas mantienen presencia en el sitio para recabar información, verificar posibles afectaciones y asegurar que no existan más objetos colocados de manera ilegal en la zona.

"México se respeta", señala el alcalde Alberto Granados

Tras hacerse pública la situación, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados, se pronunció y advirtió que “Matamoros y México se respetan”, señalando que así como los mexicanos no pueden ingresar libremente por mar a Estados Unidos, los estadounidenses tampoco deberían hacerlo.

Añadió que ya sostuvo comunicación con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y que se tomarán cartas en el asunto.

Granados, señaló que la Marina estará todo el día vigilando el lugar para que esto no vuelva a ocurrir.

