Retiran 236 kilos de hidrocarburo de Playa Bagdad y Mezquital

El Grupo Interinstitucional dio a conocer el retiro de 236 kilogramos de hidrocarburo recolectado en Playa Bagdad y Mezquital.

Estas acciones se llevan a cabo para mantener la contención de hidrocarburo en las costas del estado de Tamaulipas, donde se llevó a cabo la recolección de residuos sólidos en aproximadamente 17 kilómetros de Puerto Morelos y Costa Azul.

Estos trabajos iniciaron desde el pasado 27 de marzo, mismos que permitieron recolectar aproximadamente 6,379 toneladas de hidrocarburo en dichas zonas costeras.

Autoridades federales afirmaron que dicha recolección de hidrocarburo en estado solido, mantiene limpias las playas para que los turistas disfruten de la temporada vacacional.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Secretaría de de Energía (Sener); Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Petróleos Mexicanos (Pemex); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), así como autoridades estatales y municipales.

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