Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
recolectan_236_kilos_hidrocarburo_playa_bagdad_mezquital_274e5d7d30
Tamaulipas

Retiran 236 kilos de hidrocarburo de Playa Bagdad y Mezquital

Estos trabajos iniciaron desde el pasado 27 de marzo, mismos que permitieron recolectar aproximadamente 6,379 toneladas de hidrocarburo en dichas zonas costeras

  • 08
  • Abril
    2026

El Grupo Interinstitucional dio a conocer el retiro de 236 kilogramos de hidrocarburo recolectado en Playa Bagdad y Mezquital

recolectan-236-kilos-hidrocarburo-playa-bagdad-mezquital.jpg

Estas acciones se llevan a cabo para mantener la contención de hidrocarburo en las costas del estado de Tamaulipas, donde se llevó a cabo la recolección de residuos sólidos en aproximadamente 17 kilómetros de Puerto Morelos y Costa Azul.

recolectan-236-kilos-hidrocarburo-playa-bagdad-mezquital.jpg

Estos trabajos iniciaron desde el pasado 27 de marzo, mismos que permitieron recolectar aproximadamente 6,379 toneladas de hidrocarburo en dichas zonas costeras.

Autoridades federales afirmaron que dicha recolección de hidrocarburo en estado solido, mantiene limpias las playas para que los turistas disfruten de la temporada vacacional.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Secretaría de de Energía (Sener); Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA); Petróleos Mexicanos (Pemex); la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), así como autoridades estatales y municipales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

comapa_reynosa_f4555ce3eb
Pago hídrico a Estados Unidos no afectará abasto: COMAPA
inflacion_se_acelera_y_da_mega_brinco_llega_4_59_dd83226d22
Inflación se acelera y da “mega brinco”: llega a 4.59%
gusano_sheinbuam_1e8f96a7d2
México acelera combate al gusano barrenador; EUA reconoce avances
publicidad

Últimas Noticias

monterrey_clima_hoy_10_enero_frio_lluvia_d24d094ad7
Pronostican fuertes lluvias para este jueves por la tarde
postes_2026_76e134ed79
Señalan que postes ladeados en Matamoros son de la CFE
barcelona_atletico_madrid_arbitro_df1b3ef0a3
Barcelona denuncia arbitraje ante UEFA tras polémica en Champions
publicidad

Más Vistas

finanzas_gasolina_f8cd38381c
Exhiben gasolinera de Torreón por sus precios elevados
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Ternium y Zinc Nacional, entre las empresas que más contaminan
daddy_yankee_persona_del_ano_1cc3487d6d
Daddy Yankee, nombrado como Persona del Año 2026 por Latin Grammy
publicidad
×