Internacional

Retiran 'de inmediato' a 700 agentes del ICE de Minnesota

De acuerdo con autoridades, un mayor retiro de elementos federales ocurrirá solo después de que los ciudadanos 'dejen de interferir' con los agentes

  • 04
  • Febrero
    2026

Tom Homan, el denominado "Zar de la Frontera" anunció el retiro de más de 700 agentes del ICE que se encuentran en Minnesota, como parte del acuerdo por entregar a los inmigrantes arrestados establecido con las autoridades estatales y locales de Estados Unidos.

tom-homan-zar-fronterizo.jpg

Alrededor de 700 de los 3,000 agentes asentados en dicho Estado serán retirados, es decir, alrededor del 23% de las autoridades instaladas.

agentes-ice.jpg

De acuerdo con la agencia AP, un mayor retiro de elementos federales ocurrirá solo después de que la gente deje de interferir con los agentes, advirtió Homan.

“Dada esta colaboración sin precedentes y como resultado de la necesidad de menos elementos para realizar este trabajo y un entorno más seguro, estoy anunciando, con efecto inmediato, que retiraremos a 700 personas a partir de hoy — 700 agentes del orden público”, declaró Homan

mexicano-muerte-ice-atlanta.jpg

La Casa Blanca se ha quejado durante mucho tiempo de los lugares conocidos como jurisdicciones santuario, un término que generalmente se aplica a los gobiernos estatales y locales que limitan su cooperación con agencias federales en el tema migratorio.

“Sí, acabo de enumerar a un montón de personas que sacamos de las calles de las Ciudades Gemelas, así que creo que es muy efectiva en cuanto a la seguridad pública”, indicó Homan. “¿Fue una operación perfecta? No. No. Creamos una cadena de mando unificada para asegurarnos de que todos estén en la misma página, y de que todos cumplan las reglas. No creo que nadie, a propósito, dejara de hacer algo que debería haber hecho".

Agente-ICE.jpg

Agentes de ICE tendrán que usar cámaras corporales: Kristi Noem

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que todos los agentes federales que participan en redadas migratorias en Minneapolis, incluidos los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), recibirán de manera inmediata cámaras corporales, como parte de una medida adoptada tras la muerte de dos ciudadanos de EUA a manos de agentes federales.

trump-respalda-kristi-noem.jpg

La decisión fue dada a conocer por la secretaria del DHS, Kristi Noem, quien indicó que el programa se extenderá a nivel nacional conforme se disponga del presupuesto necesario.

Aquí te presentamos la nota completa: Agentes de ICE tendrán que usar cámaras corporales: Kristi Noem


Comentarios

Etiquetas:
