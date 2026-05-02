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Revisan vuelo tras falsa amenaza de bomba en AICM

Viva Aerobus reactivó la operación de la aeronave XA-VBM en el AICM luego de que autoridades descartaran riesgo tras una alerta de seguridad

  • 02
  • Mayo
    2026

Viva Aerobus informó que reanudó la operación de la aeronave XA-VBM en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de que una alerta por posible amenaza de bomba activara los protocolos de seguridad la tarde de este sábado.

“Esta tarde se recibió un reporte de posible amenaza de bomba relacionado con la aeronave XA-VBM procedente de Cancún y su siguiente itinerario VB1104 con destino a Mérida, estacionada en la Terminal 1 del AICM”, informó VivaAerobus en un comunicado. 

“De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y se dio aviso a las autoridades aeroportuarias. Personal del AVSEC de la AFAC a través de su comandancia en el AICM, en conjunto con la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, realizaron la inspección de la aeronave y del equipaje conforme a los procedimientos establecidos”.

La aeronave había arribado procedente de Cancún y se preparaba para cubrir el vuelo VB1104 con destino a Mérida cuando se recibió el reporte. De inmediato se notificó a las autoridades aeroportuarias y se activó el protocolo de revisión.

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Personal de seguridad de la Agencia Federal de Aviación Civil, en coordinación con la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, inspeccionó tanto la aeronave como el equipaje conforme a los procedimientos establecidos. Tras concluir la revisión sin hallazgos de riesgo, las autoridades autorizaron reiniciar las operaciones en plataforma.

“Posteriormente, las autoridades aeroportuarias dieron su autorización oficial para reiniciar la operación en plataforma y nuestra tripulación comenzó con el abordaje de pasajeros”, se agregó en el documento oficial. 

Una vez liberada la aeronave, la tripulación inició el abordaje de pasajeros y el vuelo concluyó ese proceso con normalidad. Posteriormente, el avión despegó y continuó su trayecto hacia Mérida.

“El vuelo VB1104 finalizó su abordaje con normalidad y actualmente se encuentra en camino a su destino final”.

La aerolínea reiteró que la seguridad de pasajeros y tripulación es prioritaria y agradeció la comprensión de los viajeros por las demoras ocasionadas.

“Nuestro compromiso es con la seguridad y con el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación. Agradecemos la comprensión por los contratiempos que esta situación pudo haber ocasionado”, concluyó.

 


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