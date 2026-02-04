Revisan cruces ferroviarios por tren de pasajeros en Saltillo

Busca Saltillo respeto a convivencia ferroviaria con la construcción del paso del tren de pasajeros del gobierno federal

El Gobierno Federal ya inició la contratación del personal que participará en la construcción del paso del tren de pasajeros por Coahuila, proyecto que contempla su trayecto por la ciudad de Saltillo para conectar con el municipio de Ramos Arizpe.

Ante el arranque de estos trabajos, autoridades municipales han comenzado a revisar las posibles afectaciones que podría generar la nueva infraestructura ferroviaria en la capital del estado.

Saltillo cuenta con diversos cruces ferroviarios donde existe una convivencia constante entre automovilistas, peatones y el ferrocarril, situación que obliga a tomar medidas preventivas.

Al respecto, el titular de Obras Públicas del gobierno municipal, Antonio Nerio, informó que ya se realizan estudios técnicos para evaluar el impacto del tren de pasajeros y definir las acciones necesarias para garantizar la seguridad y movilidad en estos puntos conflictivos.

El funcionario señaló que uno de los cruces donde será necesaria una obra de mayor magnitud es el ubicado en Nazario y Habituales, debido a la alta afluencia vehicular de la zona.

Subrayó que el objetivo es que el paso del tren de pasajeros del gobierno federal represente un beneficio para la ciudad y no una fuente de problemas, asegurando una convivencia ferroviaria ordenada y segura para la población.

Comentarios