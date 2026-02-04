Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Tren_b3429ab0d4
Coahuila

Revisan cruces ferroviarios por tren de pasajeros en Saltillo

Autoridades municipales analizan afectaciones y medidas de seguridad ante el proyecto federal que conectará Saltillo con Ramos Arizpe

  • 04
  • Febrero
    2026

Busca Saltillo respeto a convivencia ferroviaria con la construcción del paso del tren de pasajeros del gobierno federal

El Gobierno Federal ya inició la contratación del personal que participará en la construcción del paso del tren de pasajeros por Coahuila, proyecto que contempla su trayecto por la ciudad de Saltillo para conectar con el municipio de Ramos Arizpe.

Ante el arranque de estos trabajos, autoridades municipales han comenzado a revisar las posibles afectaciones que podría generar la nueva infraestructura ferroviaria en la capital del estado.

Saltillo cuenta con diversos cruces ferroviarios donde existe una convivencia constante entre automovilistas, peatones y el ferrocarril, situación que obliga a tomar medidas preventivas.

Al respecto, el titular de Obras Públicas del gobierno municipal, Antonio Nerio, informó que ya se realizan estudios técnicos para evaluar el impacto del tren de pasajeros y definir las acciones necesarias para garantizar la seguridad y movilidad en estos puntos conflictivos.

El funcionario señaló que uno de los cruces donde será necesaria una obra de mayor magnitud es el ubicado en Nazario y Habituales, debido a la alta afluencia vehicular de la zona.

Subrayó que el objetivo es que el paso del tren de pasajeros del gobierno federal represente un beneficio para la ciudad y no una fuente de problemas, asegurando una convivencia ferroviaria ordenada y segura para la población.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_7357_50e78b3224
Stellantis inicia producción nacional de Ram 1500 en Saltillo
IMG_6950_5ff242c60e
Moviliza aeropuerto de Saltillo más de 24 mil pasajeros
Whats_App_Image_2026_02_04_at_1_42_40_AM_a2485be59d
'NL sin riesgo en acuerdo por agua, Tamaulipas sí': Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

AP_26037018877125_1e195ed37d
Drake Maye atribuye su éxito con Patriots a su familia deportiva
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_94ed8aea06
Zayn Malik anuncia concierto en Monterrey para este verano
nl_miguel_flores_8190a52a3c
Miguel Flores blinda el Mundial con un plan maestro
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×