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Pelea entre aficionados deja dos muertos en Bogotá

Dos personas murieron tras una riña entre aficionados de Atlético Nacional y el Junior; autoridades desplegaron operativo y analizan causas del enfrentamiento

  • 22
  • Abril
    2026

La noche de este miércoles, una pelea entre aficionados del Atlético Nacional y Junior de Barranquilla dejó como saldo dos personas muertas.

El hecho ocurrió en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, donde grupos de aficionados de ambas escuadras coincidieron y comenzaron un enfrentamiento en el que se presume se utilizaron armas de fuego, según la información preliminar compartida por la policía local.

De acuerdo a medios locales, el altercado comenzó cuando uno de los grupos lanzó insultos en contra de los aficionados rivales, lo que terminó en una confrontación. 

El incidente ocurrió pese a que no había programado un partido en la capital colombiana.

Tras la disputa, las víctimas fueron trasladadas a centros médicos de la zona por personas que se encontraban en el lugar, pero fallecieron minutos después, sin que hasta el momento se haya confirmado su identidad.

Después de lo ocurrido, las autoridades capitalinas pusieron en marcha una operación en la zona con presencia de la Policía y organismos de socorro, además de anunciar que en las próximas horas darán un reporte oficial con detalles de lo sucedido.

Este hecho se suma a otros episodios de violencia asociados al fútbol en Colombia, donde enfrentamientos entre barras han derivado en hechos graves dentro y fuera de los estadios, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar medidas de seguridad y prevención.


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