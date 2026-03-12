SET designa nuevos directores en secundarias de Ciudad Victoria

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) realizó cambios en la dirección de dos escuelas secundarias de Ciudad Victoria, donde fueron entregados nuevos nombramientos a docentes que asumirán la responsabilidad de encabezar estos planteles.

El titular de la dependencia estatal, Miguel Ángel Valdez García, formalizó la designación del profesor Luis Felipe Vargas Ávalos como nuevo director de la Escuela Secundaria General No. 2 “Profr. Arquímedes Caballero Caballero”.

Cambios en la dirección de planteles

Con esta designación, Vargas Ávalos sustituye al profesor Rodolfo Rodríguez Torres, quien ahora asumirá la dirección de la Escuela Secundaria General “Silvestre Ábrego Flores”, ubicada en el Ejido Alianza de Caballeros, también en el municipio de Ciudad Victoria.

Durante la entrega de los nombramientos, las autoridades educativas destacaron la importancia de mantener un liderazgo comprometido con el desarrollo académico y la formación de los estudiantes.

En su mensaje, Valdez García exhortó a los nuevos directores a desempeñar sus funciones con responsabilidad y compromiso en favor de la comunidad escolar.

“Se trata de asumir este reto con responsabilidad, honradez, eficiencia y pasión para ofrecer buenos resultados a las y los estudiantes”, expresó.

El funcionario también los invitó a responder a la confianza otorgada por el gobierno estatal encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de fortalecer el proceso de transformación educativa que se impulsa en Tamaulipas.

Autoridades educativas presentes

En el acto protocolario también estuvieron presentes representantes del sector educativo y sindical.

Entre ellos destacó la participación del secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, así como la subsecretaria de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes.

Ambos felicitaron a los nuevos directores y reiteraron su disposición para trabajar de manera coordinada con las autoridades educativas, con el propósito de impulsar mejoras en el sistema educativo del estado.

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