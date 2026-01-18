SET fortalece comité de formación docente 2026–2028

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) llevó a cabo una sesión para la incorporación de nuevos integrantes al Comité Estatal de Formación Continua, correspondiente al periodo 2026–2028, con el propósito de reforzar los procesos de capacitación y actualización del personal docente en la entidad.

En representación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, la subsecretaria de Educación Básica, Nora Hilda de los Reyes Vázquez, encabezó la reunión, en la que destacó la importancia de consolidar un órgano colegiado funcional, plural y especializado.

Formación continua como eje estratégico

Durante su intervención, De los Reyes Vázquez subrayó que la formación continua es un pilar fundamental para el desarrollo profesional del magisterio, ya que permite actualizar conocimientos, fortalecer competencias y responder a las demandas del contexto educativo actual.

Asimismo, señaló que el comité cumple un papel clave al ser el espacio donde se analizan, planean y supervisan las acciones de capacitación dirigidas a las y los docentes del estado.

Funciones de l comité

Entre las principales responsabilidades de sus integrantes se encuentra la revisión del diseño y contenido de los programas de formación, tanto los que se realizan con recursos propios como aquellos vinculados al Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2026 (PRODEP).

Estas tareas buscan garantizar que la oferta de capacitación sea pertinente y de calidad para el personal educativo.

Tras la toma de protesta de los nuevos miembros, se aprobaron los acuerdos correspondientes y se clausuró la sesión, reiterando el compromiso institucional con la profesionalización docente.

Comentarios