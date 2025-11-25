Lanza SET campaña para impulsar estudios de bachillerato

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) lanzará la campaña "Sueña, Proyecta y Alcanza" para impulsar la continuidad de estudios de bachillerato en el estado, informó el titular, Miguel Valdez García.

Con el objetivo de alcanzar el 100% de absorción en el nivel medio superior, la SET implementará tres acciones clave:

1. Encuesta a Padres de Familia: Se aplicará una encuesta para conocer inquietudes y sugerencias sobre la educación de sus hijos.

2. Examen Diagnóstico Unificado: Se implementará un examen diagnóstico igual para todas las escuelas, sin ser un requisito de admisión, para ofrecer más espacios de manera organizada.

3. Visitas a secundarias: Se visitarán todas las secundarias para mostrar la oferta educativa y motivar a los estudiantes a seguir estudiando.

Actualmente, la absorción en la media superior en Tamaulipas es del 95%, un aumento de 7 puntos porcentuales en tres años. "Es un derecho constitucional que tienen todas y todos los alumnos", enfatizó Valdez García.

Tamaulipas cuenta con espacios para el 100% de cobertura en el nivel medio superior, gracias al apoyo del Gobierno Federal y el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La SET busca concientizar a padres y estudiantes sobre la importancia de continuar estudiando.

