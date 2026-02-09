Podcast
Tamaulipas

Confirma SET seis denuncias por cuotas escolares condicionadas

Autoridades recalcaron en que los directores de las escuelas concienticen a los padres sobre la importancia de estas aportaciones, pero que no las condicionen

El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés García, conformó la recepción de seis denuncias relacionadas con el condicionamiento del pago de las llamadas cuotas escolares en diversas instituciones educativas. Es importante recordar que estas cuotas son de carácter voluntario para los padres de familia.

"La Constitución establece que todas las escuelas deben solicitar la aportación voluntaria de los padres para cubrir los gastos operativos de cada plantel", señaló. 

Valdés García hizo hincapié en la necesidad de que los directores de las escuelas concienticen a los padres sobre la importancia de estas aportaciones, pero subrayó que no se debe condicionar la inscripción de los alumnos al pago de las mismas.

Secretaría de Eduacación atenta ante cualquier irregularidad

La Secretaría de Educación se mantiene atenta a cualquier situación de esta naturaleza y ha habilitado números telefónicos para que jefes de sector y supervisores puedan reportar cualquier irregularidad.

Hasta el momento, se han registrado dos denuncias en Matamoros y cuatro en Reynosa. A pesar de estas situaciones, Valdés García destacó que, en Tamaulipas, el 89% de los padres de familia cumplen con el pago de la cuota escolar, que es establecida por las asociaciones de padres y no por la Secretaría ni los directivos.

Además, el secretario de Educación mencionó que existen alternativas para cubrir las cuotas escolares, como ofrecer horas de trabajo en las escuelas, una opción contemplada en la Constitución y en la Ley General de Educación.


