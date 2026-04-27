Detallará Educación estrategia de consolidación académica

El secretario de Educación en el estado, Miguel Ángel Valdés García, se declaró listo para su primera comparecencia ante el Congreso del Estado, un ejercicio que calificó como "histórico" y que servirá para detallar la ruta estratégica trazada por el gobernador Américo Villarreal Anaya para los próximos tres años de gestión.

Durante este ejercicio legislativo a realizarse el martes 28 de abril, el titular de la SET profundizará en tres ejes sustantivos: infraestructura, aprendizajes y recurso humano.

Impulso sin precedentes a la infraestructura educativa

Uno de los anuncios más destacados es el incremento presupuestal derivado de las políticas federales. Valdés García señaló que, tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de triplicar el presupuesto del programa "La Escuela es Nuestra", las expectativas para Tamaulipas son sumamente positivas.

Inversión: Se espera pasar de los 300 millones de pesos habituales a una cifra superior a los 900 millones de pesos, recurso que garantizará la certeza en la consolidación de la infraestructura en los planteles de los 43 municipios del estado.

Becas universales

El secretario resaltó que Tamaulipas vive un momento dorado en cuanto a apoyos sociales. Por primera vez, se logrará una cobertura de becas universales desde primaria hasta preparatoria:

Beca "Rita Cetina": Cubrirá primaria y secundaria con una inversión superior a los 1,000 millones de pesos para el próximo año.

Beca "Benito Juárez": Garantiza el apoyo a todos los estudiantes de preparatoria.

El gobernador Américo Villarreal complementará este esquema con becas específicas para niños con neurodivergencias, hijos de trabajadores de la seguridad estatal y niños migrantes.

Educación inclusiva y atención a repatriados

En el tema fronterizo, Valdés García fue enfático: la instrucción es dar cobertura total a los repatriados.

"Primero los metemos a la escuela y luego averiguamos el CURP o su estatus migratorio", afirmó.

Actualmente, se han registrado cerca de 77 alumnos bajo esta condición en el nuevo ciclo escolar, asegurando que el sistema educativo está preparado para que estos menores se sientan arropados por la comunidad.

Avances Académicos: "Tamaulipas Aprende"

Ante los diputados, el secretario presentará resultados tangibles basados en la prueba universal "Tamaulipas Aprende", herramienta única en el país, además adelantó que mostrará gráficas que avalan el avance en tres rubros críticos: Matemáticas, Español y Ciencias.

El funcionario estatal dijo que la comparecencia marcará un hito con la presencia de Arnulfo Rodríguez Treviño, Secretario General de la Sección 30 del SNTE.

Valdés García destacó que existen condiciones institucionales de respeto mutuo, enfocadas en dirimir conflictos y aumentar apoyos laborales, como las mejoras logradas en el IPSSET.

"Les diré a los diputados que estamos bien, pero vamos a ir mejor", concluyó el secretario, reafirmando el compromiso de cumplir las metas planteadas para el cierre de la administración

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