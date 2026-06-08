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Tamaulipas

Sufre tienda tres asaltos en apenas cinco días en Matamoros

El más reciente hecho se registró la noche del viernes, cuando un empleado reportó al C5 que un sujeto entró a la tienda y lo amagó con un cuchillo.

  • 08
  • Junio
    2026

Una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Villa Madrid, en Matamoros, fue asaltada en tres ocasiones durante un periodo de cinco días, de acuerdo con reportes oficiales.

Según la información, las cámaras de videovigilancia del establecimiento indican que podría tratarse del mismo individuo en los tres robos, quien habría ingresado al lugar amenazando con un arma blanca.

El más reciente hecho se registró la noche del viernes, cuando un empleado reportó al C5 que un sujeto entró a la tienda y lo amagó con un cuchillo.

El presunto responsable logró sustraer dinero en efectivo de una de las cajas, así como productos del establecimiento, y posteriormente huyó a pie con dirección a la calle Las Granjas.

De acuerdo con la descripción, el individuo vestía suéter con gorra negra, short y cubrebocas del mismo color.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Proximidad y de la Fiscalía de Tamaulipas, quienes dieron seguimiento al reporte.


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