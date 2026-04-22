Comercio sufre por bajas ventas; apenas alcanza para sueldos

El sector comercio en la región enfrenta un panorama complicado debido a la disminución en las ventas, situación que apenas permite a los negocios cubrir los salarios de sus trabajadores, advirtió Lauro Peña Garza, consejero de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN).

El representante señaló que la caída en el poder adquisitivo de la población se ha reflejado directamente en el consumo, lo que impacta de forma inmediata a los establecimientos.

Menor consumo afecta operación de negocios

“La gente ya no le alcanza”, expresó, al indicar que, aunque los negocios continúan operando, lo hacen con ingresos limitados que apenas alcanzan para cubrir lo básico, principalmente la nómina, con el fin de evitar despidos.

En relación con los precios, explicó que no se han presentado aumentos generalizados en fechas recientes, salvo algunos ajustes puntuales, como el incremento de aproximadamente 10 pesos en garrafas de aceite de 20 litros.

No obstante, precisó que productos esenciales como la tortilla y la harina han mantenido estabilidad en sus costos.

Competencia y empleo agravan el panorama

Peña Garza destacó que otro factor que incide en la situación del comercio es la creciente competencia, ya que el número de negocios del mismo giro ha aumentado, lo que provoca que las ventas se distribuyan entre más establecimientos sin un incremento en la demanda.

Asimismo, advirtió que el entorno laboral también influye, debido a la reducción de oportunidades en maquiladoras y otros sectores, lo que limita aún más la capacidad de compra de la población.

Comerciantes reducen pedidos por baja rotación

Ante este escenario, algunos comerciantes han optado por disminuir sus pedidos a proveedores, pasando de adquirir grandes volúmenes a cantidades más reducidas, como consecuencia de la baja rotación de mercancía.

Finalmente, indicó que, aunque varios productos mantienen precios estables, persiste la preocupación por el encarecimiento de alimentos como frutas, verduras y carne, lo que continúa presionando la economía de las familias.

Comentarios