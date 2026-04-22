Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_04_22_150122_239d9efd1b
Tamaulipas

Comercio sufre por bajas ventas; apenas alcanza para sueldos

La caída en el poder adquisitivo de la población se ha reflejado directamente en el consumo, lo que impacta de forma inmediata a los establecimientos.

  • 22
  • Abril
    2026

El sector comercio en la región enfrenta un panorama complicado debido a la disminución en las ventas, situación que apenas permite a los negocios cubrir los salarios de sus trabajadores, advirtió Lauro Peña Garza, consejero de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN).

El representante señaló que la caída en el poder adquisitivo de la población se ha reflejado directamente en el consumo, lo que impacta de forma inmediata a los establecimientos.

Menor consumo afecta operación de negocios

“La gente ya no le alcanza”, expresó, al indicar que, aunque los negocios continúan operando, lo hacen con ingresos limitados que apenas alcanzan para cubrir lo básico, principalmente la nómina, con el fin de evitar despidos.

En relación con los precios, explicó que no se han presentado aumentos generalizados en fechas recientes, salvo algunos ajustes puntuales, como el incremento de aproximadamente 10 pesos en garrafas de aceite de 20 litros.

No obstante, precisó que productos esenciales como la tortilla y la harina han mantenido estabilidad en sus costos.

Competencia y empleo agravan el panorama

Peña Garza destacó que otro factor que incide en la situación del comercio es la creciente competencia, ya que el número de negocios del mismo giro ha aumentado, lo que provoca que las ventas se distribuyan entre más establecimientos sin un incremento en la demanda.

Asimismo, advirtió que el entorno laboral también influye, debido a la reducción de oportunidades en maquiladoras y otros sectores, lo que limita aún más la capacidad de compra de la población.

Comerciantes reducen pedidos por baja rotación

Ante este escenario, algunos comerciantes han optado por disminuir sus pedidos a proveedores, pasando de adquirir grandes volúmenes a cantidades más reducidas, como consecuencia de la baja rotación de mercancía.

Finalmente, indicó que, aunque varios productos mantienen precios estables, persiste la preocupación por el encarecimiento de alimentos como frutas, verduras y carne, lo que continúa presionando la economía de las familias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_canasta_basica_7bb0dd9cca
Canasta básica alimentaria rebasa los $2,000 pesos
ce37f0f9_bc44_4998_b355_9a304f81cb54_5d7bfcbec2
Ventas de catrinas superan a Halloween en Ramos Arizpe
49cd11b1_4c3b_46b0_af94_c0e72460cf56_bb2faeb475
Dejará regreso a clases más de $7,000 millones a comercios de NL
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_23_at_2_54_49_PM_5316fbadb1
Afirma Canadá que aranceles de EUA violan al T-MEC
filas_turismo_puente_reynosa_070aa57263
Proponen empresarios de Reynosa cambios en reglamento de tránsito
ahmsa_fracking_e009e646f9
Defiende diputado implementación del fracking en Coahuila
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×