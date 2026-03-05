Podcast
Coahuila

Joven sufre grave accidente laboral en empresa de Saltillo

Exigieron que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió el hecho y que la empresa asuma la responsabilidad por las consecuencias

  • 05
  • Marzo
    2026

Un joven trabajador resultó gravemente lesionado tras sufrir un accidente laboral al interior de una empresa ubicada en el kilómetro 3.8 del camino a Loma Alta, cerca del Libramiento Óscar Flores Tapia. 

El afectado, identificado como Brandon Heriberto Longoria, de 20 años, sufrió el prensamiento de su brazo derecho en una máquina mientras realizaba sus labores, lo que le provocó lesiones de gravedad que lo mantienen hospitalizado.

Trasladan al joven al Hospital Universitario

Tras el incidente, compañeros de trabajo lo trasladaron de emergencia para recibir atención médica y posteriormente fue llevado al Hospital Universitario de Saltillo, donde especialistas realizaron una cirugía con la intención de reconstruir su mano. De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, el joven logró salir del estado crítico en el que ingresó y actualmente se reporta estable, aunque continuará bajo observación médica durante su proceso de recuperación.

Familia denuncia presuntas irregularidades laborales

La familia señaló que el accidente presuntamente ocurrió en medio de condiciones laborales irregulares, ya que Brandon, aseguran, no contaba con seguro ni habría recibido la capacitación adecuada para operar la maquinaria. 

Ante esta situación, exigieron que se investiguen las circunstancias en las que ocurrió el hecho y que la empresa asuma la responsabilidad por las consecuencias que tendrá en la vida del joven trabajador.

Exigen indemnización por las secuelas del accidente

Asimismo, los familiares informaron que la empresa ya cubrió el adeudo generado en el Hospital Universitario; sin embargo, manifestaron su preocupación por el futuro de Brandon, pues consideran evidente que su vida cambiará de manera significativa si llega a perder la mano

Por ello, insistieron en la necesidad de que se otorgue una indemnización justa que le permita enfrentar las secuelas del accidente y garantizar su bienestar a largo plazo.


