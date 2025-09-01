Sufren alumnos calor extremo por falta de luz en secundaria

El ciclo escolar 2025-2026 inició con dificultades para los 580 alumnos de la Escuela Secundaria General No. 7 “Isaac Newton”, ubicada en la colonia FOVISSSTE, quienes enfrentan temperaturas extremas debido a la falta de energía eléctrica desde hace tres meses, luego de que un transformador se incendiara y explotara en mayo pasado.

El director del plantel, José Mario Marín Roque, explicó que tras el siniestro que dañó el centro de carga, los estudiantes concluyeron el ciclo anterior en clases en línea, y aunque personal del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) ya evaluó los daños, aún no se repone el transformador ni el cableado eléctrico, por lo que el regreso a clases presenciales se da en condiciones adversas.

“Estamos trabajando con un esquema mixto: dos días presenciales y tres días en línea, mientras se resuelve la situación”, detalló el directivo, quien indicó que la plantilla docente está integrada por 61 maestros y personal administrativo, quienes también ven afectadas sus labores por la falta de electricidad.

Padres de familia y maestros expresaron su preocupación por los fuertes calores que sufren los estudiantes durante las clases, ante la imposibilidad de usar ventiladores o aires acondicionados, además de que las actividades académicas se complican sin el uso de equipos eléctricos y conexión a internet.

Autoridades educativas informaron que el ITIFE trabaja en la elaboración del presupuesto para la compra y reposición del transformador y parte del cableado, aunque no se ha precisado una fecha para restablecer el servicio, lo que mantiene la incertidumbre entre la comunidad escolar que exige una solución urgente.

