Cerrar X
EH_UNA_FOTO_33791903b7
Tamaulipas

Sufren alumnos calor extremo por falta de luz en secundaria

Alumnos de la Escuela Secundaria General No. 7 en Tamaulipas iniciaron el ciclo escolar sin luz tras un incendio en mayo, enfrentando calor extremo

  • 01
  • Septiembre
    2025

El ciclo escolar 2025-2026 inició con dificultades para los 580 alumnos de la Escuela Secundaria General No. 7 “Isaac Newton”, ubicada en la colonia FOVISSSTE, quienes enfrentan temperaturas extremas debido a la falta de energía eléctrica desde hace tres meses, luego de que un transformador se incendiara y explotara en mayo pasado.

El director del plantel, José Mario Marín Roque, explicó que tras el siniestro que dañó el centro de carga, los estudiantes concluyeron el ciclo anterior en clases en línea, y aunque personal del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) ya evaluó los daños, aún no se repone el transformador ni el cableado eléctrico, por lo que el regreso a clases presenciales se da en condiciones adversas.

“Estamos trabajando con un esquema mixto: dos días presenciales y tres días en línea, mientras se resuelve la situación”, detalló el directivo, quien indicó que la plantilla docente está integrada por 61 maestros y personal administrativo, quienes también ven afectadas sus labores por la falta de electricidad.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 10.15.20 AM.jpeg

Padres de familia y maestros expresaron su preocupación por los fuertes calores que sufren los estudiantes durante las clases, ante la imposibilidad de usar ventiladores o aires acondicionados, además de que las actividades académicas se complican sin el uso de equipos eléctricos y conexión a internet.

Autoridades educativas informaron que el ITIFE trabaja en la elaboración del presupuesto para la compra y reposición del transformador y parte del cableado, aunque no se ha precisado una fecha para restablecer el servicio, lo que mantiene la incertidumbre entre la comunidad escolar que exige una solución urgente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

red_electrica_inversion_90efcf2892
Invertirá CFE $163 mil millones en modernizar red eléctrica
Amanece_Mercado_Juarez_sin_energia_electrica_tras_incendio_759c017acc
Amanece Mercado Juárez sin energía eléctrica tras incendio
INFO_7_UNA_FOTO_10_22084cc773
Gato muere electrocutado y deja sin luz clínica No. 1 en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

nl_samuel_gracia_4db2ac0341
Pide Samuel García a nueva Suprema Corte garantizar derechos
deportes_sabalenka_647fa29c4a
Sabalenka avanza a semis del US Open tras lesión de Vondrousova
Gz4_Wt_D_Ws_A_Aob_Zn_5982ee25b8
Caída de helicóptero en Edomex deja dos personas sin vida
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
publicidad
×