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Tamaulipas

Exigen salarios dignos en el ITEA: Trabajadores se manifiestan

En lo que respecta a Tamaulipas, son 181 empleados los que sufren este rezago económico, distribuidos en las 10 coordinaciones de zona

  • 08
  • Abril
    2026

Un grupo de aproximadamente 60 trabajadores del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos (ITEA) se manifestó de manera pacífica frente a las oficinas centrales, ubicadas en el 14 Matamoros y Guerrero, para exigir una nivelación salarial urgente y el respeto a sus derechos laborales.

María Magdalena Márquez Ibarra, Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para los Adultos (SNTEA) en Tamaulipas, encabezó la movilización y denunció que actualmente existen niveles tabulares (específicamente el 2, 3 y 4) que han quedado por debajo del salario mínimo vigente, lo cual calificaron como una situación "al margen de la ley".

"Estamos pidiendo que esos salarios sean incrementados, además del logro de nuestro incremento salarial anual y la modificación del contrato colectivo. El salario debe ser remunerador y digno, nunca menor a los mínimos establecidos", afirmó la líder sindical.

La problemática no es exclusiva de la entidad, ya que afecta a 2,500 trabajadores a nivel nacional. En lo que respecta a Tamaulipas, son 181 empleados los que sufren este rezago económico, distribuidos en las 10 coordinaciones de zona que operan en el estado.

A pesar de la presencia de los manifestantes en la capital del estado, Márquez Ibarra aclaró que no existe un paro de labores activo, debido a que el personal se encuentra actualmente en receso vacacional.

"Estamos apoyando en todos los estados. Regresamos a laborar el próximo lunes, pero nos mantenemos en pie de lucha para respaldar la mesa de diálogo que se lleva a cabo a nivel nacional en el Estado de México", explicó.

El objetivo principal de esta movilización simultánea en el país es presionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que autorice el presupuesto necesario que permita el incremento salarial. Los trabajadores aseguraron que continuarán con las medidas de presión necesarias hasta obtener una respuesta justa que dignifique su labor educativa en favor de los adultos en Tamaulipas.


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