Sin luz y con 40 °C, niños se enferman en escuela de Nuevo Laredo

Empiezan niños a sentirse mal al tomar clases en escuela sin electricidad

Nuevo Laredo.- Desde que inició el ciclo escolar el lunes, la Escuela Primaria “Juan Escutia”, carece de energía eléctrica.

Con una temperatura que alcanza los 40 grados centígrados diariamente, ya se presentaron cinco casos de alumnos presuntamente con golpe de calor, pues no pueden tener aires acondicionados ni ventiladores para combatir el clima caluroso.

La cooperativa tuvo que instalarse en el patio, y recurrir a hieleras para mantener los alimentos en buen estado y las bebidas frías.

Las madres de familia, desesperadas por la falta de respuesta, advirtieron que, de no recibir una solución este viernes, para el lunes cerrarán los portones del plantel.

Patricia Chávez, madre de familia, explicó que en junio tronó el transformador de la cuadra, y no se ha arreglado.

“Estamos alzando la voz porque no tenemos solución, ya que desde los primeros de junio se tronó un transformador, y la escuela está sin luz.

“Los niños estaban acudiendo en un horario de 8:00 de la mañana a 11:00, esperando una pronta solución para sobrellevar el calor, pero no hemos tenido respuesta, no nos han ayudado, ya se acercaron al CREDE, no nos han dado nada de respuesta, no nos dan solución, se echan la bolita”, mencionó.

Esperaban que durante las vacaciones se hubiera arreglado, pero regresaron a las aulas y sigue igual, solo que el calor es más intenso ahora.

En tan solo cuatro días de este ciclo escolar, ya cinco alumnos se sintieron mal por el sofocante calor.

“Ya hay niños que dicen que sí les ha dado golpe de calor. Hoy comentaban en el grupo que hay niños que presentan diarrea, ya traen como que deshidratación y ya no los están mandando”, detalló.

Valeria Ríos, también madre de familia, advirtió que la próxima semana tomarán medidas para exigir una solución.

“Ya estamos cansados de esta situación y si no nos ayudan, pues nosotros los padres de familia vamos a tomar medidas más drásticas, verdad, porque no se me hace justo, aparte los niños, ¿a quién le va a dar ganas de estudiar así con este calorón? A los niños no les gusta estudiar así, tienen calor.

“Si no hay solución, el lunes vamos a tomar medidas drásticas”, afirmó Ríos.

Griselda Rojo, madre de familia, abundó en este tema. Dijo que las medidas serán tomar la escuela.

“Tenemos pensado cerrar los portones de aquí de la escuela, aquí funcionan tres escuelas en el mismo edificio. Son más de 500 niños afectados, 590 aproximadamente, y nos estamos organizando porque hemos pedido ayuda, hemos tocado puertas, pero nadie”, mencionó.

La CFE se lavó las manos. Dijo que la escuela tiene que pagar un mínimo de 250 mil pesos para arreglar el problema de forma particular.

“La CFE no se hace responsable porque dicen que es una subestación privada, entonces, que los padres de familia tienen que pagar, la escuela tiene que pagar, no contamos con los recursos para solventar este gasto, son arriba de 250 mil pesos.

“Entonces estamos pidiendo ayuda, estamos gritando por ayuda porque nuestros niños no pueden seguir estudiando en esas condiciones, si viene a las 11 de la mañana es un calor insoportable”.

Aunque les prestaron una planta de luz, se debe abastecer con gasolina, y es costoso. Aún así, solamente puede hacer funcionar los ventiladores, que no son suficientes.

“No podemos estar en estas condiciones, hemos tomado la decisión de que hasta el día de mañana esperamos una respuesta, en caso de que no, vamos a cerrar los portones hasta que nos den una respuesta, en caso de que no nos den una respuesta, aún cerrando los portones de la escuela, tendremos que ir más adelante”, aseveró la madre de familia.

