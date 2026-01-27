Refugian a una docena de personas en Reynosa ante frío extremo

Un total de 12 personas en situación de calle o cuyas viviendas no reúnen las condiciones para resguardarse de contingencias climatológicas, como el frío extremo, fueron atendidas en el albergue temporal ubicado en el Polideportivo de Reynosa. De este grupo, dos personas llegaron de forma voluntaria, al considerar que en sus domicilios no podrían soportar las bajas temperaturas.

Buscan refugio ante bajas temperaturas

Uno de los albergados que acudió por decisión propia es Carlos Alejandro Flores, quien señaló que optó por resguardarse en el refugio para estar más seguro.

“Decidí estar aquí más seguro y más tranquilo. Pues sí, me han tratado bien, yo llegué apenas hoy; en mi casa hacía mucho frío”, expresó.

Otro de los casos que se encuentra actualmente en el refugio es el de Ángel Jesús, un joven de 18 años de edad, cuya vivienda, ubicada en la colonia Valle Soleado, no está en condiciones para enfrentar el frío. Afortunadamente, durante un recorrido del operativo Carrusel por su sector, fue detectado y trasladado por elementos de Protección Civil al albergue.

“Mi casa no está en condiciones, hace mucho frío. Decidí simplemente cambiar y tener este otro ángulo, aquí está mejor. Me trajeron, me trajo Protección Civil”, comentó Ángel Jesús Mendoza Cruz.

Lamentablemente, no todas las personas en situación de calle o que habitan en viviendas no adecuadas aceptan ser llevadas a un refugio, lo que representa un desafío para las autoridades. A pesar de que en el albergue reciben tres comidas al día, bebidas calientes, atención médica y un techo seguro, muchos se niegan a ser trasladados, así lo confirman los propios albergados, quienes aseguran conocer a personas que decidieron quedarse afuera.

“Hay muchísimos en todo Reynosa, hay que buscarlos, sólo que se esconden en casas abandonadas. Muchos no quieren y está peligroso”, advirtió Carlos Alejandro Flores.

Por su parte, Ángel Jesús hizo un llamado a quienes se encuentran en esta situación para que acepten el apoyo.

“Sí hay gente, y que se vengan aquí es lo mejor, está mucho mejor”, concluyó.

