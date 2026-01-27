Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T153850_720_affe080872
Tamaulipas

Refugian a una docena de personas en Reynosa ante frío extremo

Debido a que muchos sufren los estragos de las bajas temperaturas en sus viviendas, muchas personas optan por ser trasladados hacia algún refugio

  • 27
  • Enero
    2026

Un total de 12 personas en situación de calle o cuyas viviendas no reúnen las condiciones para resguardarse de contingencias climatológicas, como el frío extremo, fueron atendidas en el albergue temporal ubicado en el Polideportivo de Reynosa. De este grupo, dos personas llegaron de forma voluntaria, al considerar que en sus domicilios no podrían soportar las bajas temperaturas.

refugian-personas-albergue-reynosa-frio.jpg

Te recomendamos: Frío provoca ausentismo escolar en el sur de Tamaulipas

Buscan refugio ante bajas temperaturas 

Uno de los albergados que acudió por decisión propia es Carlos Alejandro Flores, quien señaló que optó por resguardarse en el refugio para estar más seguro.

“Decidí estar aquí más seguro y más tranquilo. Pues sí, me han tratado bien, yo llegué apenas hoy; en mi casa hacía mucho frío”, expresó.

Otro de los casos que se encuentra actualmente en el refugio es el de Ángel Jesús, un joven de 18 años de edad, cuya vivienda, ubicada en la colonia Valle Soleado, no está en condiciones para enfrentar el frío. Afortunadamente, durante un recorrido del operativo Carrusel por su sector, fue detectado y trasladado por elementos de Protección Civil al albergue.

“Mi casa no está en condiciones, hace mucho frío. Decidí simplemente cambiar y tener este otro ángulo, aquí está mejor. Me trajeron, me trajo Protección Civil”, comentó Ángel Jesús Mendoza Cruz.

refugian-personas-albergue-reynosa-frio.jpg

Lamentablemente, no todas las personas en situación de calle o que habitan en viviendas no adecuadas aceptan ser llevadas a un refugio, lo que representa un desafío para las autoridades. A pesar de que en el albergue reciben tres comidas al día, bebidas calientes, atención médica y un techo seguro, muchos se niegan a ser trasladados, así lo confirman los propios albergados, quienes aseguran conocer a personas que decidieron quedarse afuera.

“Hay muchísimos en todo Reynosa, hay que buscarlos, sólo que se esconden en casas abandonadas. Muchos no quieren y está peligroso”, advirtió Carlos Alejandro Flores.

refugian-personas-albergue-reynosa-frio.jpg

Por su parte, Ángel Jesús hizo un llamado a quienes se encuentran en esta situación para que acepten el apoyo.

“Sí hay gente, y que se vengan aquí es lo mejor, está mucho mejor”, concluyó.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

planta_agave_mezcal_4be64f7f81
Se convierte Tamaulipas en referente para la producción de mezcal
Whats_App_Image_2026_01_27_at_7_23_08_PM_a38cd3d8af
Américo destaca inversión federal tras visita de Claudia
Whats_App_Image_2026_01_27_at_6_08_17_PM_1183854509
Quiebra de maquiladora de EUA pone en riesgo miles de empleos
publicidad

Últimas Noticias

uanl_fitur_madrid2_7baae13c04
Proyecta UANL cultura de Nuevo León en Feria de Turismo en Madrid
robot_saltillo_humanoide_b0306602e3
Crean en Saltillo primer robot educativo de Latinoamérica
sostienen_nuevo_leon_menos_homicidios_diarios_b4fd55e8e7
Nuevo León sostiene 75% de homicidios diarios menos en 2026
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×