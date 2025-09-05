Escuelas en Nuevo Laredo dan clases a oscuras y con calor

Pese a que las autoridades estatales prometieron que todas las escuelas contarían con luz al inicio del ciclo escolar, esto no se ha cumplido. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha retrasado en reemplazar los transformadores dañados por las altas cargas eléctricas, que hay en varios municipios de Tamaulipas.

Son varios los planteles educativos que tienen este problema y en donde ya se reportado que los alumnos han padecido golpes de calor debido a las temperaturas de 40 grados centígrados.

Hace semanas el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, señaló que solo 27 escuelas faltaban de reponer la luz, y que estarían bien al iniciar las clases, sin embargo esto no ocurrió así.

En la Escuela Primaria “Juan Escutia”, de Nuevo Laredo carece de energía eléctrica desde hace meses.

Con una temperatura que alcanza los 40 grados centígrados diariamente, ya se presentaron cinco casos de alumnos presuntamente con golpe de calor, pues no pueden tener aires acondicionados ni ventiladores. La cooperativa tuvo que instalarse y recurrir a hieleras para hidratar a los niños.

