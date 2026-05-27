Supervisa Marcelo Segovia avance de obras en Barrio Antiguo

El Gobierno de Monterrey continúa avanzando en la rehabilitación integral del Barrio Antiguo mediante el proyecto “Barrio Bonito”, una estrategia enfocada en renovar la imagen urbana, mejorar la infraestructura y fortalecer las condiciones de seguridad en una de las zonas más representativas del centro de la ciudad.

Como parte del seguimiento a las obras, el secretario de Administración municipal, Marcelo Segovia, realizó un recorrido de supervisión por distintos puntos del sector para constatar el avance de los trabajos impulsados por la administración del alcalde Adrián de la Garza.

Funcionarios recorren obras de rehabilitación en Barrio Antiguo

Durante la visita, Marcelo Segovia estuvo acompañado por titulares de diversas dependencias municipales involucradas en el proyecto de regeneración urbana.

En el recorrido participaron los secretarios de Finanzas, Antonio Martínez; de Seguridad, Eduardo Sánchez; de Participación Ciudadana, Rafael Ramos; de Desarrollo Humano, Fernando Margáin; de Obras Públicas, Nazario Pineda; de Servicios Públicos, Hugo Salinas; de Desarrollo Urbano, Fernando Gutiérrez; además de la directora del Instituto de la Juventud Regia, Maday Cantú.

Las autoridades municipales señalaron que el proyecto contempla acciones coordinadas entre distintas áreas del gobierno para acelerar la transformación del primer cuadro de Monterrey.

Proyecto contempla inversión superior a 100 millones de pesos

Actualmente se realizan trabajos de pintura de fachadas, rehabilitación y nivelación de banquetas, pavimentación de calles, mejoras en el alumbrado público y la construcción del nuevo Centro de Control y Comando (C2), como parte de la estrategia integral para recuperar el Barrio Antiguo.

Durante el recorrido, Marcelo Segovia destacó que la inversión destinada al programa supera los 100 millones de pesos.

“En este gran proyecto, Barrio Bonito se está haciendo una inversión mayor a 100 millones de pesos y donde el alcalde ha llamado a regenerar todo el Barrio Antiguo para dejar un legado”.

Buscan dejar legado urbano rumbo al Mundial 2026

El funcionario señaló que, aunque algunas de las acciones forman parte de los preparativos rumbo al Mundial de Futbol FIFA 2026, el objetivo principal es generar mejoras permanentes para la ciudad.

“Son trabajos por el tema del Mundial, pero la prioridad del alcalde Adrián es dejar un legado para el día de mañana quienes estaremos viviendo en Monterrey”.

De acuerdo con el municipio, “Barrio Bonito” representa uno de los proyectos de rehabilitación urbana más amplios realizados en el Barrio Antiguo durante las últimas décadas.

Las autoridades aseguraron que las obras buscan mejorar la movilidad, seguridad e imagen del sector para beneficio de residentes, estudiantes, trabajadores y visitantes que diariamente acuden al centro de Monterrey.

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