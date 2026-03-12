Suspenden a magistradas por amparo a exgobernador

La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial suspendió de manera temporal a dos magistradas que integraban un Tribunal Colegiado de Circuito, luego de que concedieran un amparo que detuvo la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.

El presidente de la comisión, Rufino H. León Tovar, explicó que la medida se tomó al considerar que la permanencia de las funcionarias podría afectar la confianza en la impartición de justicia, debido a cuestionamientos sobre su actuación en el caso.

Las magistradas fueron separadas temporalmente de sus cargos mientras el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas realiza las indagatorias correspondientes.

De acuerdo con el Órgano de Administración Judicial, el caso se remonta a marzo de 2018, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó la extradición del exmandatario estatal, requerido por otro país por presuntos delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

El exgobernador promovió entonces un juicio de amparo contra esa decisión, pero un juez de distrito negó la protección de la justicia federal.

Posteriormente, el caso fue impugnado ante un Tribunal Colegiado de Circuito, donde el expediente permaneció sin resolución durante varios años.

Fue hasta diciembre de 2025 cuando las magistradas resolvieron el incidente de recusación y la excusa presentados en el proceso y, posteriormente, emitieron una sentencia que revocó la decisión del juez federal y concedió el amparo al exgobernador, con lo que se ordenó negar su extradición.

El argumento central del fallo fue que la Cancillería no consideró una opinión jurídica emitida por un juez, aunque dicha opinión no tenía carácter vinculante.

Dependiendo del resultado de la investigación administrativa, las autoridades judiciales podrían iniciar un procedimiento de responsabilidad y aplicar sanciones conforme a la ley.

