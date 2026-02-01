Podcast
Nuevo León

Suspenden clínica tras fallecimiento de hombre en Monterrey

En la fachada del inmueble se observan dos sellos oficiales: uno de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que indica inmueble asegurado

La clínica estética “Pacelli Cirujanos”, ubicada en el cruce de las calles Sierra Madre y Belisario Domínguez, fue suspendida y asegurada por autoridades estatales, luego de la muerte de un hombre que se realizaba un procedimiento estético en el lugar.

Medidas oficiales y reacción de las autoridades

La suspensión ocurrió un día después del fallecimiento de un paciente de 57 años, identificado como René Javier, quien perdió la vida tras sufrir una complicación médica durante el procedimiento, al presentar un paro cardíaco.

De acuerdo con la información disponible, personal médico intentó reanimarlo mediante maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP); sin embargo, el hombre no respondió a los esfuerzos y fue declarado sin vida.

Hasta el momento, patrullas de la Policía de Monterrey permanecen en el sitio resguardando la zona.


