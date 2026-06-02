Tamaulipas cuenta con 243 psicólogos, pero solo 11 psiquiatras

Con el objetivo de transformar la atención psicológica en la entidad, Eliana Guevara Peña, titular del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, destacó los esfuerzos coordinados que se realizan en Tamaulipas bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos.

Desde la reconversión de la Comisión Nacional de Adicciones a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), el estado ha priorizado el trabajo en el ámbito escolar. A través de pláticas de sensibilización sobre suicidio y detección temprana, el programa busca identificar factores de riesgo antes de que se conviertan en trastornos.

Guevara Peña informó que, tras aplicar tamizajes en planteles, se ha detectado que entre un 8% y 10% de los jóvenes presentan algún tipo de riesgo.

"No significa que padezcan un trastorno o sean consumidores, pero requieren atención", explicó. En estos casos, se interviene de manera grupal con autorización de padres y autoridades escolares, invitando posteriormente a los alumnos a recibir terapia individual.

Actualmente, el estado cuenta con una red robusta que incluye 18 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, dos Centros Integrales de Salud Mental (CISAME) y módulos en diversos centros de salud y hospitales.

Además, se trabaja en la creación de un directorio estatal completo de servicios, en cumplimiento con la Ley de Salud Mental y Bienestar Psicosocial de Tamaulipas.

Respecto a la capacidad operativa, la funcionaria detalló que, sumando los recursos transferidos al IMSS-Bienestar, Tamaulipas cuenta con aproximadamente 243 psicólogos y 11 psiquiatras, estos últimos concentrados mayoritariamente en el Hospital Psiquiátrico de Tampico.

Más allá de la falta de especialistas, Guevara Peña enfatizó que el mayor desafío es la conciencia social. “Aunque existen servicios gratuitos y profesionales disponibles, tan solo en el Municipio de Victoria hay 125 psicólogos, muchas veces la población no acude a consulta”, explicó.

"La salud mental no se construye en el consultorio, sino en la sociedad", afirmó, haciendo un llamado a la ciudadanía para perder el miedo y el estigma de buscar ayuda. Como parte de esta visión colaborativa, recientemente se conformó el Consejo Estatal de Salud Mental y Bienestar Psicosocial, que integra a todas las instituciones para trabajar en la prevención del "ABC de las Emociones", una estrategia alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Comentarios