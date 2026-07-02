Tamaulipas habilita 324 refugios por temporada de huracanes

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante la temporada de lluvias y fenómenos hidrometeorológicos 2026, el gobernador Américo Villarreal Anaya y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, encabezaron la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y la instalación del Puesto de Comando en Tamaulipas.

Tamaulipas habilitará 324 refugios temporales

Durante el evento realizado en el Polyforum de Ciudad Victoria, al que asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, presidentes municipales y representantes de la Mesa de Seguridad, se anunció la habilitación de 324 refugios temporales distribuidos estratégicamente en la entidad para garantizar la seguridad de la población.

El gobernador Villarreal Anaya subrayó que la prevención es fundamental para reducir el impacto de los fenómenos naturales. En este sentido, hizo un llamado enérgico a los alcaldes y directores de Protección Civil municipales para mantener limpios y desazolvados los drenajes pluviales y canales de la entidad.

“Podemos mitigar hasta en un 30% la posibilidad de inundación si mantenemos estos sistemas vigentes”, destacó el mandatario, recordando que, en eventos meteorológicos previos, la acumulación de basura y los taponamientos en puentes fueron factores decisivos en las inundaciones urbanas.

Como parte de la estrategia de prevención, el Estado presentó la herramienta "Clima Tamaulipas", que cuenta con 20 nuevas estaciones meteorológicas ubicadas en puntos estratégicos. Esta red permitirá obtener información en tiempo real, mejorando significativamente la capacidad de pronóstico y la toma de decisiones ante posibles amenazas climáticas.

El gobernador recordó experiencias pasadas, como el impacto de la tormenta "Barry", donde la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Federal, a través del despliegue del Plan DN-III y Plan Marina, fue determinante para salvaguardar a las familias.

El Puesto de Comando operará durante toda la temporada

“Nuestra meta es presentar un frente común. La protección civil es una tarea que nos involucra a todos: instancias de salud, seguridad, asistencia social, sociedad civil y sectores productivos. Si actuamos a tiempo y coordinados, evitaremos costos mayores y, sobre todo, protegeremos la integridad de las y los tamaulipecos”, concluyó.

El Puesto de Comando instalado hoy permitirá una vigilancia permanente durante toda la temporada de huracanes, integrando el equipamiento, vehículos especializados, equipo aéreo y centros reguladores de urgencias médicas con los que cuenta el estado para actuar de manera eficiente ante cualquier contingencia.