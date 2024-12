Temen migrantes en la frontera cierre con nuevo gobierno de EUA

La incertidumbre y el temor de que la frontera pueda ser cerrada con la llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos a partir de enero están apoderándose de la comunidad migrante en la frontera de Tamaulipas.

Con la posibilidad de que se refuercen las restricciones migratorias, la preocupación entre quienes buscan alcanzar el sueño americano crece cada día.

“Nohemí, migrante originaria de Chiapas, comparte su inquietud: “Siempre da temor que no nos reciban, puede que nos regresen de allá para acá. Dicen que va a sacar a todos de allá, hay manera de hacerlo legal… por asilo, sacando un asilo allá, si es difícil”. La joven, al igual que muchos otros migrantes, ve con temor la posible implementación de políticas más restrictivas que podrían truncar su esperanza de un futuro mejor.

La mayoría de los migrantes que se encuentran en la frontera huyen de condiciones extremas de inseguridad en sus países de origen. Para ellos, quedarse en territorio mexicano no es una opción viable, ya que han encontrado las mismas dificultades de las que intentan escapar.

Alexander Paredes, migrante de Perú, describe su situación: “Por la persecución que tenemos, algunos oímos de la delincuencia mayormente, por la probabilidad de no poder surgir. Yo creo que México no, por el momento no es una opción porque hay mucha inseguridad; nosotros hemos pasado algunas situaciones peculiares para llegar hasta acá, hemos tenido prácticamente que escondernos de la delincuencia para poder llegar hasta acá”.

En medio de esta desesperación, circulan rumores entre la comunidad migrante sobre un posible cierre de la frontera. Ante la incertidumbre, algunos intentan recurrir a alternativas ilegales para llegar a Estados Unidos, buscando una oportunidad que les permita mejorar su vida.

Sin embargo, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes ha aclarado que, hasta el momento, no se han tomado medidas de cierre. Juan José Rodríguez Alvarado, director del instituto, advierte sobre los peligros de creer en estos rumores: “No tenemos nosotros algún antecedente de que se esté cerrando en este momento la frontera; sin embargo, todos sabemos que son políticas antiinmigrantes que no abonan a los flujos migratorios. Sin embargo, sí se puede considerar exponencial el riesgo en el que pudieran ponerse los migrantes al tener que buscar esquemas de traslado, de internación a los Estados Unidos con mayor complejidad”.

A pesar de los temores y rumores, la aplicación CBP ONE sigue funcionando con éxito, brindando a cientos de migrantes la posibilidad de obtener citas con jueces migratorios en Estados Unidos.

Esta herramienta digital se ha convertido en una de las principales alternativas legales para aquellos que buscan regularizar su situación. Migrantes como Jon, originario de Ecuador, y Robinson, de República Dominicana, ya se encuentran en Texas, listos para hacer realidad su sueño.

Jon, quien emigró desde Ecuador, comparte su visión: “Trabajar fuerte para poder lograr el propósito, tenemos algo de barbería y vamos a practicar lo que más se pueda sacar de provecho, lo que más se pueda. Es fácil trabajar, hacer un buen trabajo, salir adelante, sacar adelante a la familia, porque todos sabemos que venimos por un sueño de ayudar a nuestra familia. Yo voy a Connecticut”.

Por su parte, Robinson, migrante de República Dominicana, también expresa su esperanza: "Yo soy sastre profesional, también soy electricista. En Dominicana yo trabajé en la corporación EDEESTE, hice de todo un poco, tapicería, de todo. Un poquito de Sheetrock. Voy para Pensilvania”.

Estos testimonios reflejan la realidad de muchos migrantes que siguen apostando por su sueño, a pesar de las dificultades y la incertidumbre que enfrentan cada día en la frontera.





Comentarios