Productores tamaulipecos temen impacto del pago de agua a EUA

A partir del anuncio del gobierno mexicano de que a partir del mes de marzo comenzará a cubrir el adeudo de agua con Estados Unidos, productores rurales del norte de Tamaulipas manifestaron su preocupación por las afectaciones que esta medida podría generar en el sector agrícola de la región.

Los representantes del campo señalaron que la información ha generado un clima de incertidumbre, al no existir claridad sobre la forma en que se realizará el pago ni sobre los volúmenes de agua que serán utilizados para cumplir con el compromiso internacional.

Recordaron, además, que Tamaulipas ha atravesado un periodo prolongado de sequía, lo que ha limitado de manera severa la disponibilidad de agua tanto para la producción agrícola como para las comunidades rurales.

En este contexto, los productores consideran que el pago del adeudo no debería exigirse en este momento, al encontrarse el estado en una condición de escasez.

Al respecto, Héctor Eliborio Peña, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales de Tamaulipas, explicó que el Tratado de Aguas de 1944 contempla excepciones en casos de sequía extrema, por lo que, de acuerdo con su interpretación, no existe una obligación inmediata de cubrir el adeudo al inicio del nuevo ciclo.

“Lo que viene estipulado en el Tratado del 44 es que en extrema sequía no se obliga a pagar en el siguiente ciclo, que es en el que estamos ahorita, el ciclo 36, del año 2026 al 2030; no se obliga a que se pague inmediatamente iniciando el ciclo, que sería este año 2026”, declaró.

‘¿De dónde saldrá el agua?’

La principal pregunta que hoy se hacen los campesinos del norte de Tamaulipas es de dónde saldrá el agua con la que el gobierno mexicano pretende cubrir el adeudo con Estados Unidos, una interrogante que, aseguran, continúa sin una respuesta clara.

A medida que se acerca la fecha para realizar el pago del compromiso internacional, los productores afirman que no han sido escuchados y que el mensaje que hoy prevalece en el sector es que Tamaulipas no cuenta con agua suficiente para cumplir con este pago.

Al respecto, Óscar Silva Ríos, productor afectado, advirtió que el rezago de México con Estados Unidos es elevado y que los volúmenes comprometidos no pueden cubrirse en un solo año sin un fenómeno extraordinario.

“Nosotros traemos un rezago con Estados Unidos de un millón 200 mil metros cúbicos. Si es para pagar ese rezago, esos 431 que se comprometió México, más los que estamos obligados por el transcurso del tiempo, ya serían 800, y esos no los da la cuenca en un solo año, salvo que viniera un ciclón”, expresó.

En este contexto, los campesinos señalaron que vienen arrastrando una racha de condiciones adversas para la actividad agrícola, al considerar que las políticas públicas no han sido favorables para el sector.

A ello se suma, explicaron, que los precios que reciben por los granos no son justos en comparación con los que obtienen los productores de Estados Unidos, lo que mantiene al campo en una situación económica cada vez más complicada.

Óscar Silva Ríos señaló que Tamaulipas no tiene capacidad real para aportar volúmenes de agua a las presas internacionales, ya que las principales fuentes se localizan en otras entidades.

“Nosotros como Tamaulipas no tenemos posibilidades de aportar nada a las presas, porque nuestra cuenca no tiene ríos para aportar agua a las presas internacionales; la cuenca específicamente está en Chihuahua, las cinco fuentes principales que aportan agua a las presas internacionales están en Chihuahua y hay otras más abajo, pero está complicado, la cuenca sigue seca”, afirmó.

Ahora, indicaron los productores, a este escenario se suma la intención de retirar agua para cubrir una deuda histórica, lo que representa un nuevo golpe para la producción agrícola de la región.

Ante esta realidad, advirtieron que las nuevas generaciones ya no están interesadas en incorporarse a la actividad del campo, por lo que Tamaulipas, aseguraron, está perdiendo a los hijos de los productores rurales.

Sobre esta situación, Óscar Silva Ríos señaló que los jóvenes buscan opciones económicas distintas ante las dificultades que observan en la vida agrícola.

Mientras Texas invierte en agua, Tamaulipas se queda seco

Mientras en Texas se destinan miles de millones de dólares para garantizar el abasto y fortalecer la infraestructura hídrica, en el norte de Tamaulipas los campesinos enfrentan una severa escasez de agua que ha golpeado de forma constante la actividad agrícola.

Productores de la región advierten que la falta del vital líquido no solo limita los ciclos de siembra, sino que también los está obligando a reducir superficies de cultivo y a replantear su permanencia en el campo.

Incluso, señalan que cada vez más agricultores se ven forzados a abandonar sus tierras o a considerar dedicarse a otras actividades económicas, ante la imposibilidad de sostener la producción de alimentos sin agua suficiente.

De esta manera, mientras Texas refuerza su capacidad hídrica para proteger a su sector agrícola y a sus comunidades, en el lado mexicano de la frontera persiste un escenario de incertidumbre para el campo tamaulipeco, donde el acceso al agua continúa siendo uno de los principales factores que amenaza la permanencia de los productores rurales.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, acompañado por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, reconoció que existen avances importantes en las negociaciones relacionadas con el pago de agua que el gobierno mexicano mantiene comprometido a través de este estado fronterizo.

Comentarios