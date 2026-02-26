Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
fydj_c9bdcac8a0
Tamaulipas

Tamaulipas afirma no tener información sobre riesgo en ejido

De acuerdo con su declaración, la información disponible no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes, mientras que habitantes temen

  • 26
  • Febrero
    2026

El secretario general del gobierno del estado de Tamaulipas afirmó que no tiene conocimiento oficial sobre la situación de riesgo reportada en el Ejido Sandoval.

El funcionario señaló que se enteró de los hechos a través de redes sociales, donde observó publicaciones relacionadas con lo ocurrido en la comunidad; sin embargo, indicó que hasta el momento no se ha realizado ninguna acción oficial al respecto.

De acuerdo con su declaración, la información disponible no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes. Mientras tanto, habitantes del ejido continúan reportando la situación mediante plataformas digitales.

¿Qué pasó en el ejido Sandoval?

Este jueves por la mañana se registró una intensa movilización de elementos del Ejército Mexicano en el ya mencionado ejido, lo que inmediatamente generó alerta entre los habitantes de la zona.

Vecinos mencionaron que hubo presencia de personal armado y sobrevuelos a baja altura. Además, vehículos militares se desplegaron en los accesos a este ejido.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sandra_2_9cc87d3c25
Sandra Echeverría denuncia fraude por falsa inversión
Whats_App_Image_2026_02_26_at_4_42_38_PM_1a943d6eac
DIF apoya reforma contra delitos sexuales infantiles
738d048e_c769_4b11_94cb_806b9583a14f_ad4f4c0c13
Trailero trata de ganarle el paso al tren y termina chocado
publicidad

Últimas Noticias

cuba_barco_eua_7a3227e238
Afirma Cuba que lancha de EUA atacada traía 14 fusiles y munición
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Simológico Nacional temblor en Santa Catarina
5869b67df354bc542cc097af02faffb1b92a1e42w_05f82556b8
México exige devolución de 195 piezas prehispánicas en subasta
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
publicidad
×