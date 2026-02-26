Tamaulipas afirma no tener información sobre riesgo en ejido

El secretario general del gobierno del estado de Tamaulipas afirmó que no tiene conocimiento oficial sobre la situación de riesgo reportada en el Ejido Sandoval.

El funcionario señaló que se enteró de los hechos a través de redes sociales, donde observó publicaciones relacionadas con lo ocurrido en la comunidad; sin embargo, indicó que hasta el momento no se ha realizado ninguna acción oficial al respecto.

De acuerdo con su declaración, la información disponible no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes. Mientras tanto, habitantes del ejido continúan reportando la situación mediante plataformas digitales.

¿Qué pasó en el ejido Sandoval?

Este jueves por la mañana se registró una intensa movilización de elementos del Ejército Mexicano en el ya mencionado ejido, lo que inmediatamente generó alerta entre los habitantes de la zona.

Vecinos mencionaron que hubo presencia de personal armado y sobrevuelos a baja altura. Además, vehículos militares se desplegaron en los accesos a este ejido.

Comentarios