Temen paisanos viajar por carretera Reynosa-Monterrey

Con el inicio del periodo vacacional de verano, el municipio de Reynosa se declaró listo para recibir a los paisanos que ingresan por esta frontera como parte del Programa Paisano.

Autoridades locales, en coordinación con fuerzas estatales y federales, han puesto en marcha acciones de vigilancia para garantizar la seguridad de los connacionales, especialmente en rutas de alto tránsito como la carretera Reynosa-Monterrey.

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, reconoció la preocupación existente entre los paisanos por recientes hechos de violencia en ese tramo carretero, donde incluso se han reportado secuestros de familias enteras.

En respuesta, se han instalado retenes de vigilancia en puntos estratégicos, como medida preventiva y de protección para quienes transitan por la región.

“Para poder recibir a todos los paisanos aquí por la frontera grande de Tamaulipas y obviamente de la mejor manera, efectivamente ahí se está llevando a cabo, a través de fuerzas federales y estatales, diferentes tipos de retenes para poder dar mejor vigilancia”, declaró el presidente municipal.

No obstante, el edil hizo un llamado a que dichos filtros de seguridad no se conviertan en motivo de abuso por parte de las autoridades: “Solo esperamos que los retenes no abusen a veces en parar a personas y buscar otro tipo de situaciones”, advirtió.

El operativo especial del Programa Paisano continuará reforzándose durante las próximas semanas, con la intención de garantizar una estancia segura, una bienvenida digna y un paso libre de riesgos para los connacionales que cruzan por la frontera de Reynosa rumbo al interior del país.

